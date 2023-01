“Fueron 550 barriles”: presidente de Ecopetrol responde tras tragedia ambiental en Barrancabermeja

Felipe Bayón asegura que los 20.000 de los que se ha hablado tienen que ver con el total de fluidos, incluida agua y lodo.

En medio del desastre ambiental, que completa 24 días y que deja ya más de 800 animales muertos por el derrame de petróleo, el presidente de Ecopetrol dio explicaciones.

¿Cuál es el diagnóstico de Ecopetrol sobre ese derrame?

Primero, la noticia nosotros la tenemos el día 2 de marzo. En ese momento no había líquidos todavía en la superficie. Había una mancha y eso se agrava hasta el día 11 y 12 donde ya tenemos salida de lodos, de agua y de petróleo a la superficie. Que de alguna manera se ve la situación aumentada porque llueve fuertemente en esos días.

Importante también decir que únicamente entre los días 12 y 15 de marzo es cuando hidrocarburos, lodo y agua salen de este afloramiento. Hagan de cuenta que es una grieta en la tierra por donde está brotando el líquido con los hidrocarburos.

Desde el 15 de marzo no han caído más hidrocarburos en los cuerpos de agua.

Ese crudo que está quedando, ¿cómo lo están recogiendo?

En los 23 kilómetros entre el punto cero, el punto del afloramiento, y la desembocadura con el río Sogamoso, tenemos 14 puntos de control donde detenemos el crudo. Y nuestros expertos, mucha gente de la comunidad, camiones y bombas estamos recogiendo el crudo.

Nosotros estimamos que crudo como tal que cayó a las fuentes de agua fueron 550 barriles.

¿Se hablaba de 20.000?

Esa es la producción total de fluidos. Nosotros a la fecha, de hecho, hemos podido producir casi 60.000 barriles entre agua, lodos y crudo, pero de manera controlada.

Adicional a eso, hay 3.500 barriles, 550 que le decía que son de crudo y un poco menos de 3.000 de agua y de lodo. Esos 3.500 barriles fueron los que cayeron en los cuerpos de agua.

Lamentamos lo que está sucediendo, estamos comprometidos con la solución, pero esos 550 barriles para que la gente tenga la magnitud equivalen a un poco menos de tres tractomulas de 200 barriles.

¿Qué pasó?

Hemos lanzado internamente una investigación con gente que es independiente de la operación y en ese sentido yo soy el principal interesado en entender exactamente qué fue lo que sucedió.

Se conoció un informe interno de gente de Ecopetrol donde advertían de las fallas en este pozo. ¿Por qué la impresión que queda es que no se había hecho caso a esas advertencias?

El pozo se perforó en el año 2006, en el 2015 el pozo estaba cerrado, tenía un aislamiento mecánico y no producía. Durante el 2015, 2016 y 2017, inclusive, se mandaron reportes que son rutinarios, que de hecho manda la operación directamente a la ANH, Asociación Nacional de Hidrocarburos, y le dice: ‘para este pozo quiero que me aumente el plazo de intervención, yo necesito hacer un mantenimiento’. Y de hecho la ANH nos permitió ampliar esos plazos y definitivamente pues eso fue algo que la operación como tal tenía bajo su control.

Inclusive la operación es la encargada, no solo en esta zona del país, en todas las áreas del país para disponer de los recursos desde el punto de vista presupuestal. Eso hace parte de la investigación, si hubo demoras en algunas decisiones.

Dudas sobre el plan de contingencia

Existe dentro de la operación del campo Lizama. Cuando nosotros activamos el plan de contingencia el mismo 2 de marzo, en menos de 24 horas se hace el anuncio ante la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), dentro de los plazos establecidos. A la fecha llevamos siete reportes. El propio ministro ha estado acá también.

Como Ecopetrol estamos absolutamente responsabilizados con cerrar el pozo y evitar que más crudo siga siendo producido. Evitar que más crudo llegue a los cuerpos de agua y hacer todo el trabajo de recolección, de mitigación, y de remediación. El trabajo de remediación particularmente puede durar algunos meses, pero estamos comprometidos. Lo lamentamos sobre todo por las comunidades de La Fortuna y los pescadores.

