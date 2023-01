Fueron condenados por narcotráfico, eran inocentes y uno murió en la cárcel esperando la libertad

Se trata de dos primos capturados en Dosquebradas. El otro sobrevivió: permaneció seis años en prisión hasta que se hizo justicia.

El Tribunal Superior de Risaralda determinó que no eran culpables.

Mientras camina por el centro de Pereira, Novelio Enrique Rengifo recuerda que en 2011 vino a Dosquebradas, desde Popayán, para celebrar el cumpleaños número 60 de su primo. También se viene a su cabeza el día que cambió sus vidas.

“Estábamos reunidos con la familia y llegaron unos agentes de la Policía, hicieron un allanamiento en la casa de enseguida, algo encontraron y decían que era de nosotros. Injustamente me hicieron pagar un poco de tiempo en la cárcel”, cuenta Novelio.

Fueron seis años de lágrimas, dolor y apelaciones. Novelio asegura que sus manos de campesino nunca habían tocado droga alguna.

“Se hicieron muy largos, muy duros, para mí fue muy difícil. Yo quería estar con la familia, con mis amigos y me quitaron ese tiempo”, añade.

Estando en la cárcel, su primo Betoeli Velasco Rengifo murió, según su abogado, esperando la libertad.

“Ya llevaba tres años en la cárcel y murió como consecuencia de problemas cardíacos, seguramente a causa del estrés y todos los padecimientos que tenía”, afirma Hugo Lahidalga, apoderado.

La apelación, según Lahidalga, se demoró por “falla en la respuesta de un magistrado”.

Novelio regresó a Popayán para superar todo lo que vivió, asegura que ya perdonó, pero no olvida las injusticias que, como la de ellos, conoció en la cárcel.

Por su parte, Policía, Fiscalía y Procuraduría investigan qué fue lo que realmente sucedió en este caso.

