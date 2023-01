Fuerte vendaval dejó numerosos destrozos y decenas de afectados en El Peñón, Cundinamarca

Noticias Caracol estuvo con los damnificados, escuchando sus relatos y recorriendo lo que quedó de sus viviendas.

Árboles caídos, palos de guadua atravesados en la carretera y maleza en la vía. Así quedó la entrada al municipio de El Peñón, tras el fuerte vendaval que azotó a la población. En el centro urbano, se encontraron casas totalmente destruidas.

“Llegué y mi casa estaba ya sin techo, sin nada, las cosas de los niños estaban mojadas, las camas, las colchonetas”, dijo Gonzalo Moncaleano, damnificado.

“Vivo sola aquí y estaba con una amiga cuando ella me miró y me dijo que se había venido una ola de viento. Eso alcanzó a alzar la teja, todo, todo. Salió ella y me dijo: ‘Bertha, todo se me fue’”, afirmó Bertha Chacón, otra de las personas afectadas.

Héctor López es otro de los damnificados que también relató la situación que vivió en medio de la emergencia.

“Estaba sentado en la escalera cuando cayó algo de granizo y en dos minutos, más o menos, se vino el vendaval y fue cuando comenzó a levantar todo ese tejado de un costado”, indicó.

El alcalde de El Peñón, Neftalí Silva Bustos, se refirió a la reacción que el intenso vendaval generó en la ciudadanía.

“Nosotros lo que hicimos fue correr para una y otra parte, desesperados, para escondernos porque realmente el aguacero fue muy fuerte, al igual que los vientos. Los árboles se movían bastante y eso nos asustó mucho”, afirmó el mandatario.

A pesar de la situación, los habitantes de este municipio de más de 4.500 habitantes salieron con machete en mano y escoba para levantar tejas y despejar los caminos.

“El árbol tapó la vía y la Administración municipal mandó una motosierra. Limpiaron, pero nosotros estamos acabando de hacer la limpieza para que el agua no se vaya sobre la parte urbana del pueblo”, dijo Crisanto Neme Ortiz, profesor y habitante de El Peñón.

Las más de 50 familias damnificadas están a la espera de que lleguen las ayudas por parte de la Gobernación de Cundinamarca. Colchones, tejas, mercados, son algunos de los elementos que serán entregados.