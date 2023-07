Fuertes disturbios en Bucaramanga tras muerte de motociclista en procedimiento de tránsito

En Bucaramanga , motociclistas protagonizaron fuertes disturbios tras la muerte de un conductor de moto en medio de un procedimiento de tránsito. Algunos de los manifestantes aseguraron que un agente le lanzó un cono en la cabeza al joven, que invadía el carril de Metrolínea, y que segundos después terminó sin vida sobre la carretera.

De inmediato, un trancón monumental se tomó la vía, pues más de 40 motociclistas llegaron al lugar a golpear al funcionario.

En medio de la pelea, los transportadores informales le prendieron fuego a la motocicleta del agente, mientras que otro grupo de mototaxistas arribó hasta la dirección de Tránsito de Bucaramanga, bloqueando la vía hacia Girón con llantas quemadas y lanzando piedras a los ventanales de la entidad.

Sobre el caso, en su cuenta de Twitter el director de Tránsito de Bucaramanga confirmó la muerte del mototaxista y explicó que el joven sufrió un grave accidente al perder el control de la motocicleta por intentar huir del operativo vial.

“Al intentar salirse y evadir a la autoridad, perdió el control de su motocicleta y chocó violentamente contra el pavimento, por lo cual lamentamos el insuceso y hacemos llegar nuestras condolencias a la familia del motociclista”, escribió Carlos Bueno.

En rechazo a lo ocurrido, los motociclistas bloquearon por más tres de horas otras dos conexiones importantes para la movilidad de Bucaramanga, la carrera 15 hacia el norte de la ciudad y la autopista hacia Floridablanca.

Otro caso de agresión a funcionarios de tránsito en Bucaramanga

El director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, denunció que fue golpeado por un hombre que conducía en aparente estado de embriaguez en medio de controles durante la madrugada del sábado 17 de junio.

Detalló que el conductor “ya había intentado decir que no le hicieran la prueba de alcoholemia y, al final cuando el vehículo fue inmovilizado, se me acercó, me tiró al piso e intentó agredirme con patadas”.

Al parecer, estas agresiones a los agentes se han vuelto más frecuentes debido a que, como explica el director de Tránsito de Bucaramanga, “las personas quieren evadir los puestos de control, intentan sobornos o escaparse y, ante la negativa de los funcionarios, se presentan este tipo de agresiones”.

En lo que va de 2023, se ha reportado que 16 agentes de tránsito han sido agredidos. Algunos enfrentamientos han pasado de los puños al uso de armas cortopunzantes.