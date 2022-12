Fuertes protestas contra el fracking en San Martín, Cesar 

Calles solitarias y un ambiente de tensión es el panorama que se vive en el municipio de San Martín, Cesar, por nuevas protestas en contra del fracturamiento hidráulico para explotación petrolera, conocido como ‘fracking’, práctica que los habitantes consideran dañina para el medio ambiente.

Debido a las protestas, el comercio fue cerrado en un 90% y los padres de familia no enviaron a sus hijos a clase.

“Estamos en una problemática fuerte, no solo para mí como comerciante, sino para todo el municipio y toda la región”, declaró uno de los habitantes del municipio.

Aunque no se presentan bloqueos en las vías, algunos transportadores también se unieron a las protestas.

El sindicato de Ecopetrol presentó imágenes de las movilizaciones: