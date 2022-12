Fuertes sonidos de pólvora habrían provocado que un perro se lanzara de un onceavo piso en Armenia

Cayó encima de una mujer que caminaba por el conjunto residencial. La mascota, lamentablemente, falleció.

Según los dueños, dejaron a Sultán solo en el apartamento, el animal se estresó por los fuertes estallidos de la pólvora y la ventana estaba abierta.

"Yo entiendo que el susto fue tan grande para mi perro, porque él hizo muchos daños. Él tiró el extractor de humo de la cocina, tiró platos, sus nervios tuvieron que ser tantos por esos sonidos que lo incitó a que él se lanzara por la ventana", aseguró Luisa Fernanda Salazar, propietaria del perro fallecido.

Desde esa altura y con 40 kilos de peso, la mascota murió y la mujer debió ser remitida a un centro asistencial.

"La mujer afectada tiene una lesión en el omóplato y tengo entendido que es una fisura, una fractura, no sé, no he visto radiografías ni nada de ello. Yo he estado pendiente de la muchacha", afirmó John Rodríguez, propietario de Sultán.