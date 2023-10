Fuerzas Militares del Cauca alertan posibles acciones terroristas de las disidencias de las FARC

A pesar de estar cerca de iniciar una mesa de diálogo con el Gobierno, la cual será el próximo 8 de octubre, las disidencias de Iván Mordisco siguen cometiendo atentados en el departamento del Cauca. Es por eso que el comandante de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa pidieron a los uniformados no bajar la guardia.



El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, alertó a los uniformados por una posible oleada de acciones terroristas por parte del Estado Mayor Central de las disidencias en contra de las fuerzas públicas. Como el que en días pasados le arrebató la vida a un cabo tercero del Ejército.

El general Giraldo ordenó a sus tropas que se intensifiquen las operaciones en contra de los disidentes, luego de que el máximo comandante del grupo ilegal pidiera cesar la Operación Trueno que las Fuerzas Militares del Cauca han emprendido contra las disidencias.

"Hoy, nos enfrentamos a un nuevo desafío, tras los pronunciamientos del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC y su anunciada intención de intensificar sus acciones contra nuestra fuerza pública y la población civil", señaló el comandante de las Fuerzas Militares.



El general agregó que "para solventar estas amenazas, debemos reforzar nuestras instrucciones e incrementar la protección de la población civil, la seguridad de nuestro personal, instalaciones e infraestructura crítica".

De la misma forma, el ministro de Defensa, Iván Velásquez también respondió a la carta de Iván Mordisco, comandante de las disidencias, en la que pedía detener las operaciones de las Fuerzas Militares en contra del grupo amenazando con que esto podría poner en riesgo el futuro de la mesa de diálogo.

Velásquez aseguró que la Operación Trueno en el Cauca no va a parar y le advirtió que esto no tendría por qué afectar el futuro de la negociación que se instalará el próximo 8 de octubre. "Hasta que no logremos el control efectivo real del cañón de Micay no vamos a parar y esto no tiene por qué afectar la mesa que pretenden establecer el 8 de octubre".



El funcionario del Gobierno Nacional agregó que no se puede establecer el final de las operaciones en contra de las disidencias como una "condición para el establecimiento de la mesa de diálogo".

Por otro lado, el ministro de Defensa explicó cuáles son los acuerdos que se espera establecer durante la mesa de negociación entre las disidencias y el Gobierno, especialmente con las próximas jornadas electorales que se acercan en todo el país.

"Que muy pronto lleguemos a un cese de hostilidades, que las comunidades dejen de sufrir las acciones de organizaciones como el Estado Mayor central, que el Estado Mayor central respete absolutamente el proceso electoral, que no haya ninguna injerencia, ninguna presión, ninguna acción en contra de la democracia", aseguró el ministro Velásquez.