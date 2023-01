Fuerzas Militares niegan supuesta persecución al interior del Ejército tras denuncia de Semana

“No se han ordenado identificar a personal que haya entregado información a un medio de comunicación”, aseguró el general Navarro.

‘Operación silencio’, así tituló la revista Semana un artículo que reúne testimonios de militares activos que afirman ser víctimas de presiones y amenazas en la propia institución, dirigidas a establecer las identidades de los uniformados que denunciaron al diario The New York Times las directrices del comandante del Ejército, que fueron cuestionadas por la posibilidad de que con ellas se pudieran presentar nuevas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

“El oficial que iban a interrogar fue citado de urgencia junto con otros 14 militares -que se encontraban en distintos lugares del país- a la sede de la segunda división de Bucaramanga. Las razones que les dieron para citarlos el pasado 22 de mayo fueron distintas, pero la realidad era una sola: saber quiénes contaron a algunos medios, en particular a The New York Times, sobre unas polémicas directrices que exigían doblar los resultados en el Ejército y que podrían ser la semilla para volver a las épocas de los falsos positivos”, dice el artículo de Semana.

Pese a que la segunda división del Ejército, en su momento, aseguró que esa reunión tenía como objetivo determinar parámetros sobre protección ambiental, la revista afirma tener en su poder testimonios, audios y fotografías que desmienten esa versión y que confirmarían el interrogatorio, inclusive con polígrafo, a los uniformados citados.

Además, los testimonios expuestos darían cuenta de que la orden de investigar las identidades de quienes filtraron esa información a los medios la habría dado el comandante del Ejército, general Nicasio de Jesús Martínez, y el general Eduardo Quirós, comandante del comando de contrainteligencia.

Ante las acusaciones, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, reaccionó.

“El comandante del Ejército ha sido claro en que no se han ordenado actividades de contrainteligencia con el propósito de identificar a personal que haya entregado información a un medio de comunicación”, aseguró el general Navarro.

El informe también denuncia seguimientos ilegales y amenazas con sufragios contra algunos de sus periodistas y contra sus fuentes militares.

Ante esto, el general Navarro respondió: “Como Fuerzas Militares no tenemos denuncias o quejas puntuales de amenazas a miembros del Ejército o a su familia”.

El alto oficial señaló que están dispuestos todos los canales institucionales, con total reserva y confidencialidad, para que los uniformados víctimas de amenazas puedan hacer sus denuncias.

