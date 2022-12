¿Funcionan las puertas anticolados en Transmilenio?

Estas puertas se inauguraron hace una semana, pero pareciera que ese tiempo no es suficiente para crear conciencia en los ciudadanos.

A simple vista se pudiera decir que la medida implementada por Transmilenio y el Distrito no está funcionando como se esperaba, sin embargo, hay usuarios que sí están tratando de dar el ejemplo.

Funcionarios explicaron a Noticias Caracol que estas puertas tienen un peso de unas 600 libras, que las hace imposibles de abrir por una persona.

Hay ciudadanos que se sienten más seguros con esta medida, no obstante, hay a quienes no les importa e intentan violentarlas, por lo que las autoridades de este transporte masivo están, además, midiendo el tiempo que se tardan las puertas en cerrar y que le tomaría a un usuario colarse.

Por ello, Transmilenio ha iniciado una campaña de concientización.

Guías Misión Bogotá @idipronbogota en Estación Calle 57 socializando a los usuarios el uso adecuado de puertas. pic.twitter.com/GqfyeaHD2Z — TransMilenio (@TransMilenio) April 7, 2015