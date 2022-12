Funcionarios de Caldas estarían participando en política para favorecer al congresista Julián Bedoya

Se conoce una nueva denuncia contra el político que busca ser reelegido. Esta vez la acusación la hace una veeduría de Caldas, Antioquia.

Los señalamientos se dan tras la divulgación de una fotografía en la que aparece Janeth Ortiz, primera dama de Caldas, en compañía del candidato, mientras que en otra imagen se observan algunos contratistas y funcionarios de la Alcaldía. Entre estos, dos empleadas de la Secretaría de la Mujer que también están con el parlamentario.

Pero no son las únicas imágenes, el asesor jurídico del alcalde, Jhon Jairo Osorio, funcionarios del hospital y funcionarios de la Casa de la Cultura también aparecen.

Según el comité de veeduría ciudadana , los funcionarios estarían participando en política en favor del cantidato al Senado y actual representante a la Cámara, Julián Bedoya.

Ómar Montoya, secretario de la veeduría ciudadana manifestó: “nos han comentado a través de la veeduría, muy personalizado y reservado, que los contratistas son los primeros que deben estar apoyando esa campaña”.

El alcalde, Carlos Durán, señaló que no tiene conocimiento de las fotografías donde aparecen funcionarios de su administración y aclaró que el documento que circuló en redes sociales convocando a servidores públicos a una reunión política es falso.

En diálogo con Noticias Caracol dijo: “yo no las conozco, pero si hay alguna situación irregular lo que deben hacer es denunciar”.

El documento al que hace referencia el alcalde es una carta que llegó a la Personería y que fue remitida a la Procuraduría.

Noticias Caracol le ha seguido la pista al candidato Julián Bedoya, pero se ha negado a responder a las denuncias en Caucasia y ahora en Caldas, Antioquia.

Sena regional Caucasia, ¿máquina de votos para congresista Julián... Este domingo el legislador fue abordado en Armenia, pero tampoco respondió a los interrogantes. Sin embargo, en tarima hizo este pronunciamiento: “tratan de distraer y de difamar. Cuántos son los verdaderos hechos de corrupción, no solo que hay en el Quindío sino en Antioquia y en otros rincones del país, y hoy tratan de centrar la atención en el presidente de junta de acción comunal que llegó a convertirse en congresista de Colombia, en el que verdaderamente está trabajando por el pueblo y por la gente”.

El Partido Liberal tampoco ha respondido por el aval otorgado a Bedoya.

“A personas como Edinson Delgado, como Julián Bedoya no tenían por qué darle aval. El costo en la democracia es grandísimo”, comentó el analista político Ariel Ávila.

El Ministerio Público ya abrió investigación contra nueve regionales del Sena, incluida la de Caucasia, donde suspendió al subdirector Braulio Suárez, por presuntamente participar en política en favor del congresista Julián Bedoya.