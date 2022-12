Funcionarios de Cartago denuncian poca protección tras muerte de Ignacio Londoño

La polémica se desató a raíz del asesinato del candidato a la Alcaldía de Cartago José Ignacio Londoño el pasado lunes festivo 20 de julio en dicho municipio, donde funcionarios de la Administración Municipal y concejales manifiestan haber recibido amenazas de muerte.

Las amenazas, según los funcionarios han llegado por medio de mensajes a sus celulares donde les exigen que abandonen el municipio en menos de 24 horas.

Los funcionarios amenazados dicen haberse reunido con las autoridades, pero denuncian que no les han otorgado los esquemas de seguridad necesarios.

El secretario de Gobierno de Cartago, Felipe Rengifo, compartió, con los medios de comunicación, una grabación telefónica que sostuvo con el coronel Mauricio García, comandante Distrito Especial del norte del Valle del Cauca, en la cual expresa la inconformidad y la responsabilidad de la Policía por sus vidas por haberles retirado el servicio de escolta.

“Me voy a desplazar y me dicen que no me van a dar acompañamiento. Coronel me puede dar por escrito que ya no me van a realizar acompañamiento, sino sólo revista, y que la orden la dio el Coronel del departamento. Me parece esto muy raro. Si me toca pedir reemplazo de todos los policías de acá, lo pido”, dijo Rengifo durante la conversación que sostuvo con el coronel García.

Por su lado, el comando de la Policía en el Valle del Cauca, coronel Fernando Murillo, respondió frente a esta situación.

“Hemos atendido a más de 30 personas entre alcaldes, concejales, líderes comunales y ciudadanos del común que de alguna u otra forma se sienten afectados o han recibido algún tipo de amenaza, lo que estamos haciendo es no dejarlos solos, escuchándolos y buscando mecanismos de protección”, afirmó el oficial.

El coronel Murillo aseguró que la seguridad se prestará pero no de la forma cómo quieren los funcionarios, pues no tienen un policía en Cartago para cada una de las personas que se sienten amenazadas.

“Todas las personas que han venido al comando han pedido un policía para que los cuiden las 24 horas, lo que se determinó fue nombrar una patrulla de la Policía que se dedique permanentemente a pasar revista a las residencias y los lugares de trabajo de los amenazados”, agregó el coronel Murillo.

El comandante de la Policía recordó que existe un equipo investigador que dará con los responsables del asesinato de Ignacio Londoño. “Hay más de 10 hombres de la Dirección de Investigación Criminal, personas expertas en el tema de homicidios. Estamos recogiendo evidencias, escuchando testimonios para esclarecer este homicidio”, dijo el oficial, al concluir que este hecho no quedará impune.

Tras la muerte de Ignacio Londoño, quien era el candidato favorito a la Alcaldía de Cartago, su hermano Carlos Andrés fue designado para tomar su lugar en la contienda electoral.