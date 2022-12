Futbolista de 17 años fue asesinado en el norte Palmira

La familia del futbolista de 17 años indicó que este regresaba a su casa, en el barrio Ignacio Torres, cuando fue atacado con arma de fuego.

“Pasaron unos tipos disparando y le cayó la bala a él”, aseguró María Rivas, tía del deportista.

La mujer dijo que el joven no tenía ninguna amenaza. “Él no era un muchacho de problema. Era muy estudioso, estaba recién graduado de bachiller e iba para la universidad. Su anhelo era jugar fútbol”, agregó.

Ronald jugaba fútbol desde los cinco años y su gran ilusión era ser un futbolista profesional.

Julián Tenorio, su director técnico, señaló que era una promesa del fútbol y que gracias a su talento estaba siendo pretendido por un reconocido club del país.

“Se venía hablando para llevarlo al Deportes Tolima y bueno lastimosamente Dios lo recogió antes de tiempo”, manifestó Tenorio.

Por su parte, el coronel William Alfredo López, comandante del Distrito de Palmira, indicó que al parecer el deportista quedó inmerso en una balacera durante enfrentamientos entre jóvenes del sector, de la cual no logró escapar.

El uniformado informó que un grupo de pandilleros autodenominados ‘Los Caleños’, serían los responsables del crimen.