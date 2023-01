Ganadora del Premio Cafam a la Mujer 2019 fue amenazada de muerte

Ludirnela Carvajal Sánchez, quien ha denunciado violencia sexual contra mujeres en el conflicto, dice estar en la mira por su labor ante la Comisión de la Verdad.

“Hoy quiero hacer pública las amenazas que he venido recibiendo y también un llamado contundente al gobierno nacional para que se pronuncie sobre esta difícil problemática que atraviesa nuestro país”, expresó la activista.

Pero ella no sería la única que ha recibido intimidaciones. La Fundación Casa de la Mujer de La Dorada, Caldas, afirma que son varias lideresas las que están en riesgo.

“Recibimos con mucha tristeza esto porque nosotros no le hacemos mal a nadie, estamos luchando por unos derechos de las personas”, indicó Claudia Patricia Velásquez, vicepresidenta de la Casa de la Mujer.



Desde la Gobernación de Caldas le pidieron a la Unidad Nacional de Protección reforzar el esquema de seguridad de Ludirlena.

“En razón a esto lo que hemos hecho como gobierno de Caldas es fortalecer el esquema de seguridad. Hoy, la Unidad Nacional de Protección está haciendo nuevamente la revisión de su esquema de su seguridad de su riesgo”, expresó Carlos Alberto Piedrahita, secretario de gobierno de Caldas.

Luderlina ganó el Premio Mujer Cafam 2019 por su trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres en Caldas.

