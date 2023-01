Ganaron concurso de méritos, pero no se han podido posesionar por decisión del Consejo de Estado

El alto tribunal suspendió las convocatorias, lo que ha afectado a quienes ya habían sido elegidos en el proceso.

Estefanía Arévalo es abogada. Hace quince meses entró en un concurso de méritos de una entidad pública.

“Quedé de primera para dos vacantes que existen en la Agencia Jurídica del Estado”, explica.

En la misma situación se encuentran 13 mil colombianos que se presentaron a concurso en 82 entidades y ganaron, pero que no se podrán posesionar porque el Consejo de Estado suspendió las convocatorias.

“Ya se sabe quiénes ganaron, pero todos están por fuera porque la mayoría de los que perdieron demandaron y todo está en suspenso”, explica la senadora Angélica Lozano.

A esas demandas de los perdedores ahora se sumarían las de los ganadores de los concursos que no se han podido posesionar.

José Sepúlveda, presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dice que no hay irregularidad alguna en las convocatorias de los concursos y le pide al Consejo de Estado que reconsidere la suspensión.

“Es el mérito el que está en juego en este momento”, dice Sepúlveda.

En su decisión, el Consejo de Estado dice que suspende los concursos porque en la convocatoria solo está la firma del Servicio Civil y hace falta la de cada una de las entidades que llaman al concurso.