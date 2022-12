“Gano más que usted”: despiden a funcionario de TM tras pelea con conductor

Usuarios de Transmilenio grabaron el momento en el que un contratista del distrito fue protagonista de una discusión con un conductor, en donde queda claro el mal actuar por parte del funcionario público.

“Dónde se robó el pase. Yo me gano más que usted. Lo que usted trabaja en un mes yo me lo gano en 15 días”, dijo Luis Alejandro Martínez, contratista de la entidad, quien además agregó: “Con lo que yo me gano le tanqueo el carro y le sostengo a su mujer y a su familia”.

Mediante un comunicado, Transmilenio aseguró que “luego de la investigación correspondiente”, Martínez dejó de ser funcionario de dicha empresa.

Este es el video que circula por las redes sociales: