García Márquez a periodistas de México, Perú, Brasil, Colombia y Costa Rica

Jaime Abello, director de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), ente con sede en Cartagena y fundado en 1995 por el autor de "Cien años de soledad" con el fin de velar por la excelencia periodística, destacó durante la ceremonia que estos premios "representan la diversidad de los procesos que vive el periodismo iberoamericano".

En la categoría de Crónica y Reportaje fue premiado el periodista de la revista Gatopardo Alejandro Almazán por el trabajo "Carta desde la Laguna", en el que reconstruye la guerra desatada desde 2005 entre los carteles de Sinaloa y de Los Zetas en las ciudades de Gómez Palacio, Durango y Torreón, azotadas por la muerte desde 2005.

Periodista y escritor, el mexicano ha ganado en tres ocasioens el Premio Nacional de Periodismo en su país y ha colaborado en medios como Milenio Semanal, Emeequis, Reforma y El Universal.

El peruano Esteban Féliz fue el premiado en la categoría de Imagen por el trabajo "Azúcar amargo: la epidemia misteriosa", una serie fotográfica que documenta las muertes en la región nicaragüense de Chichigalpa por una misteriosa epidemia que desde el año 2000 ha acabado con la vida de unas 24.000 personas en El Salvador y Nicaragua.

Félix es fotógrafo de Associated Press (AP) en Nicaragua, después de haber trabajado en Honduras para esta agencia estadounidense y para los diarios El Sol y El Comercio en su Perú natal.

Lucio Castro, periodista de ESPN en Brasil, fue el ganador en la categoría Cobertura Noticiosa por el trabajo "Memórias No Chumbo - O futebol nos tempos do Condor", en el que investiga las relaciones entre el fútbol y las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay en la segunda mitad del siglo XX.

El brasileño documenta como los gobiernos militares utilizaron el fútbol como una herramienta propagandística y mantuvieron un férreo control sobre este popular deporte.

Olga Lucía Lozano ganó el premio a la Innovación gracias a "Proyecto Rosa", una iniciativa periodística que hace un seguimiento profundo a la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia en voz de Rosa Amelia Hernández, una líder de víctimas.

La dirección, creación y coordinación general de "Proyecto Rosa" corresponde a Lozano, quien es a su vez editora creativa del portal La Silla Vacía, mientras que la investigación y realización de las piezas periodísticas corre a cargo de Andrés Bermúdez.

El Premio a la Excelencia, la única de las cinco categorías en las que se conocía ganador, lo recogió Giannina Segnini, editora de la unidad de investigación del diario La Nación.

Durante el acto también habló el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, en nombre de la Junta Directiva de la FNPI, de la que es miembro, quien destacó que los premios entregados hoy son a "un periodismo que tiene la valentía de investiga".

Ramírez aseguró que durante tres días Medellín vivirá "una verdadera fiesta en torno a la libertad de expresión, también una fiesta de la imaginación" y alertó de los peligros que enfrenta el periodismo, como las amenazas a la libertad de expresión, los regímenes autoritarios y los asesinatos a manos de carteles de la drogas.

A la cita, organizada por la FNPI e inspirada en el propio García Márquez, participaron un total de 1.379 trabajos procedentes de 30 países se han presentado a las distintas categorías.

Además de la entrega de los premios, hasta el próximo 22 de noviembre hay organizadas mesas redondas, talleres y conferencias ofrecidas por reconocidos profesionales en Medellín.