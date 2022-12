Generadores eléctricos descartan apagón en Colombia por fenómeno de El Niño

Colombia está a salvo de sufrir un apagón eléctrico a raíz del fenómeno de El Niño que afecta desde el año pasado al país y ha causado una disminución de las lluvias en las regiones andina y Caribe, dijeron hoy fuentes del sector.

"Por el lado de la generación eléctrica no va a existir un apagón. La generación eléctrica tiene una confiablidad del 99,9 %", dijo a Efe la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Ángela Montoya.

La ejecutiva indicó que los embalses en el país están en el 66 % de su capacidad, nivel que, aclaró, no es "preocupante".

Según Acolgen el 70 % de la generación de energía eléctrica del país proviene de hidroeléctricas, el 29% de termoeléctricas y el 1% restante de otras fuentes.

Montoya señaló que la capacidad total de generación eléctrica del país es 15.500 megavatios día, y para 2019 se espera sumar 2.800 megavatios adicionales con la entrada en operación de varias hidroeléctricas que están en construcción.

Colombia cuenta con 23 hidroeléctricas, cinco de ellas en construcción; once termoeléctricas, una de las cuales también está en construcción; y un parque eólico.

El pasado 22 de julio, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, llamó a la población a ahorrar agua para poder enfrentar el fenómeno climático de El Niño, que se extenderá hasta octubre si bien sus efectos podrían prolongarse hasta enero próximo.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), El Niño en Colombia "ha ocasionado una disminución de las lluvias en las regiones andina y caribe, así como un aumento de las temperaturas".