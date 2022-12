General Javier Rey Navas pidió medidas cautelares ante CIDH

Rey Navas, quien asegura que salió de la institución por razones políticas y no por corrupción, escribió en la carta que envía a la comisión: "pido medidas cautelares de protección a la CIDH porque me niego a creer que solo los jueces, los magistrados, los líderes de izquierda, los sindicalistas, los exguerrilleros, los defensores de derechos humanos pueden tocar o necesiten de la CIDH".

"Un militar activo muy seguramente no requiere protección de la CIDH, pero un oficial en retiro, entre más alta sea su graduación, en retiro, perseguido por sus ideas, es un ciudadano de total vulnerabilidad. A un militar no se le ‘silencia' cegándole su vida, sino acabándole con su reputación. A eso me estoy enfrentando, por ellos pido protección del sistema interamericano".

El general es uno de los oficiales de mayor rango entre los menciones en las grabaciones reveladas por la Revista Semana y que comprometen la transparencia en el Ejército nacional.

El documento continúa: "comisionados, no he sido un problema (...) prueba de ello es que mi carrera seguía en ascenso pero he sido un oficial reflexivo y con respeto he manifestado mis opiniones cuando se me soliciyaban, lo que me ha prevalido de enemigos. Fui objeto de denuncias anónimas por enriquecimiento ilítico, la verdad se impuso y se reafirmó mi inocencia",

El general Rey Navas se retiró del Ejército hace cuatro días.