General Jorge Romero es investigado desde el año pasado por la Fiscalía

El actual jefe de acción integral del Ejército es uno de los tres altos oficiales señalados por la revista Semana de incurrir en presuntos actos de corrupción.

Ante las sospechas que recaen sobre el brigadier general Jorge Romero, quien habría cometido actos irregulares cuando estuvo al mando de la cuarta brigada, el fiscal general de la Nación encargado, Fabio Espitia, confirmó que hay “una investigación que se viene adelantando desde el mes de junio del año pasado por parte de la delegada ante la corte"-

Añadió que “parte de esa investigación se remitió a la fiscalía de Medellín en el mes de febrero de este año”.

Noticias Caracol conoció que, a finales del año 2018, el general Romero no fue considerado para su ascenso a mayor general por las informaciones que la Fiscalía habría entregado sobre su proceder al alto mando de la época.

Sobre el general Adelmo Fajardo, actual segundo comandante del Ejército y quien maneja un presupuesto cercano a los siete billones de pesos, el fiscal no hizo referencia alguna. Tampoco respecto al general Eduardo Quiroz, el tercero nombrado por la revista Semana.

En un comunicado, el general Nicacio Martínez aseguró que no conoció estas irregularidades cuando estuvo como inspector de la institución, cargo que ocupó antes de ser comandante del Ejército.

Eso sí, Martínez indica que como inspector atendió una inspección de la Fiscalía por hechos ocurridos en la cuarta brigada, cuando el general Romero era su comandante.

“No conocí denuncia alguna o directa contra los señores generales mencionados en el artículo", se lee.

General Nicacio Martínez, comandante del Ejército, dice desconocer denuncias de corrupción Por su parte, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, anunció una investigación para esclarecer lo que está ocurriendo en el Ejército: “las denuncias que hemos recibido en los últimos días y la evidencia probatoria ameritan, por supuesto, la apertura de esa investigación disciplinaria”.

Procuraduría abrió investigación a tres generales por presuntos actos de corrupción en el Ejército Estas investigaciones se suman a otros hechos que han golpeado al Ejército en los últimos días, como el del coronel Elkin Argote, jefe de estado mayor de reclutamiento que escondió a un señalado narcotraficante en el cantón norte.