General (r) Mario Montoya escuchó imputación de la Fiscalía por falsos positivos

El excomandante del Ejército general Mario Montoya acudió al llamado de la Fiscalía para responder por las 104 ejecuciones extrajudiciales de la que se le acusan.

El oficial en retiro insiste en que la JEP es la que debe procesar su caso.

Más de cuatro años después de anunciarse una imputación de cargos contra el general en retiro Mario Montoya Uribe por casos relacionados con falsos positivos, este miércoles se le vio sentado ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y escuchando la petición del fiscal del caso.

Si la JEP no ha asumido competencia de un caso que se encuentra pendiente de fallo definitivo en la justicia penal ordinaria y aun así esta, en virtud de las sub-regla constitucional, no puede decidir sobre el mismo se generaría una clara denegación de justicia para el interesado y para las víctimas: fiscal del caso.

Para la Fiscalía, Montoya sería responsable del asesinato de civiles que, posteriormente, fueron reportados como muertos en combate entre 2007 y 2008.

La circular de la discordia en el caso del general Mario Montoya

Montoya Uribe, supuestamente, ejerció presión a todos los jefes de divisiones, brigadas y batallones para que cumplieran una estrategia diferente que, al parecer, premiaba y otorgaba condecoraciones a los comandantes y grupos que reportaban muertos.

Las pruebas de la Fiscalía contra Montoya dan cuenta de que el militar en retiro habría impuesto un modelo de medición de resultados en el Ejército que habría generado el asesinato de 104 civiles, 5 de ellos menores de edad y en estado de indefensión.

El horror de los falsos positivos: a militares los medían por “litros de sangre” de vidas inocentes

Sin embargo, el abogado de Montoya elevó un conflicto de competencias asegurando que su proceso es de la Jurisdicción Especial para la Paz y no de la Fiscalía, ya que Montoya se sometió a la JEP en 2018.

“Aquí estamos hablando de la Constitución y la Constitución dijo la JEP es la que se tiene que encargar y este es el juez. Por lo tanto, por competencia es que su señoría no tendría que estar escuchando esto. Pero lo que es más importante (…) hay una falta de legitimidad de la Fiscalía para citar audiencia de imputación al general Mario Montoya Uribe".

Para las víctimas, la audiencia debe adelantarse.

“Y si la justicia ordinaria permite que no se impute hoy se le dará continuidad del fraude de no permitir que 104 casos tengan un mínimo de justicia de un universo de miles. Eso es lo que ocurriría si no se hace la imputación, caería en el vacío este caso, no tendríamos caso en la JEP, no tendríamos caso en la justicia ordinaria y ni siquiera tendríamos una oportunidad adicional en una”, indicó Germán Rosero, abogado de víctimas.

Por su parte, la Procuraduría señaló que la Fiscalía no tiene competencia en este caso y que la investigación debe mantenerse en la JEP.