General (r) Mario Montoya, por primera vez ante la JEP

El general Mario Montoya, quien fuera comandante del Ejército, estuvo frente a frente con familiares de 26 víctimas de los falsos positivos.

El grupo de víctimas le pidió al oficial decir la verdad.

El abogado del general dijo que no lo pueden acusar de todas las muertes que le endilgan.

“Lo anterior en razón a que las unidades tácticas menores no son subordinadas del comandante del Ejército Nacional sino de las brigadas. Los únicos subordinados del comandante del Ejército Nacional son los comandantes de división. Por lo tanto se echa de menos (sic) esa condición entre comandante de unidad táctica menor y el comandante del Ejército Nacional”, señaló su defensor.

De otro lado, la JEP llamó a 31 guerrilleros de las FARC para confirmar su compromiso con el proceso de paz. Dentro de ellos están Iván Márquez, alias ‘el Paisa’ y alias ‘Romaña’, entre otros.

A quienes no comparezcan se les realizará una audiencia de compromiso y se determinará si hay son expulsados o no.

Vea más:

Falsos positivos: testimonios sobre “conteo de muertos” salpican al general (r) Mario Montoya