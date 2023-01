General (r) Nicacio Martínez, a interrogatorio por escándalo de espionaje en el Ejército

"Era comandante del Ejército al momento de los hechos materia de indagación”, aseguró el fiscal Francisco Barbosa.

Según una investigación publicada el viernes pasado por la revista Semana, miembros del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a periodistas colombianos y extranjeros, entre los que se encuentran corresponsales de medios de EE.UU. como Nick Casey, de The New York Times, y Juan Forero, de The Wall Street Journal.

En los documentos también aparecen John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.

Publicidad

La Fiscalía recordó que está investigando el caso desde enero pasado cuando Semana publicó otro reportaje en el que denunció que Martínez fue relevado como comandante del Ejército en diciembre de 2019 por las escuchas ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas.

"Desde el 16 enero de 2020, con la información entregada por los medios de comunicación escritos, la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores", añadió el fiscal.

Vea, además: Estos son los periodistas y políticos seguidos por inteligencia militar

Barbosa agregó que los datos revelados el viernes pasado, "que darían cuenta de otros ilícitos, serán incorporados a la investigación que adelanta la Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia".

Publicidad

"Por estas circunstancias se ordenó entrevistar a las personas que se consideren necesarias para esclarecer lo ocurrido", señaló sin más dar detalles sobre quiénes comparecerán ante las autoridades.

El general niega acusaciones

Publicidad

En un comunicado publicado esta noche por su abogado, Jaime Granados, Martínez señaló que nunca ha dado una orden de "seguimiento, interceptaciones, elaboración de listas u operaciones de inteligencia contra periodistas, políticos, magistrados, miembros del alto Gobierno o cualquier otra persona que represente una institución del Estado".

"Desconozco si los hechos narrados por la revista Semana en varias de sus publicaciones hayan sucedido a otro nivel de manera oculta. Si lo hubiera conocido habría sido el primero en denunciar. De lo único que estoy seguro es que si se cometió algún acto en ese sentido no fue llevado a cabo por el Ejército como institución ni mucho menos avalado por su comandante", dijo.