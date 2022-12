General (r) Rito Alejo de Río, salpicado por el asesinato de Jaime Garzón

Tras la captura del coronel en retiro Jorge Eliécer Plazas, implicado -según la Fiscalía- en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, la justicia busca aclarar los presuntos vínculos del oficial con el paramilitarismo, así como la eventual vinculación de otros altos mandos militares en ese crimen. (En contexto: los cargos contra Plazas Acevedo).

Noticias Caracol conoció en detalle la acusación contra el coronel (r) Plazas, exjefe de inteligencia de la Brigada no. XIII y capturado en San Martín, Meta. Algunos testimonios que lo comprometen con el homicidio de Garzón, son el del exguerrillero e informante Darwin Lisímaco Betancur, de quien hace referencia la Fiscalía:

"El periodista Jaime Garzón fue objeto de seguimientos por cuenta de la sección de inteligencia militar, aludiendo que en una ocasión el coronel Plazas y el mayor Mario (...) le mostraron unos videos del seguimiento efectuado a Jaime Garzón para que lo judicializara, a lo cual se negó, aduciendo que no iba a declarar falsamente", declaró el informante. (Recapturan a coronel (r) Jorge Eliécer Plazas por crimen de Jaime Garzón)

Agrega además el documento, que frente al conocimiento de estos hechos por parte del general (r) Rito Alejo del Río que "era obvio que él conocía de esos seguimientos, porque él era el jefe de Plazas Acevedo y en la oficina de Plazas Acevedo era donde se planeaba esos seguimientos".

Este testimonio se suma al del excabecilla Diego Fernando Murillo, alias 'don Berna', que asegura que "todas las acciones que se llevaban a cabo en Bogotá o en alguna otra ciudad del territorio colombiano siempre contaban con el apoyo de miembros del Ejército Nacional o del DAS. En Bogotá había un hombre que fue director de inteligencia de apellido Plazas que tenía como seudónimo ‘don Diego'".

Por esto, la Fiscalía concluye:

"El perfil criminal desplegado por el coronel Jorge Eliecer Plazas Acevedo alias ‘don Diego', quien utilizaba su autoridad y cargo para cometer actuaciones delictuales (...) conllevó a la consumación del abominable crimen perpetrado en la humanidad del periodista y humorista Jaime Garzón Forero"

De acuerdo con la investigación, Jaime Garzón fue asesinado en agosto de 1999 por miembros de la banda La Terraza, a órdenes del extinto cabecilla de las autodefensas Carlos Castaño Gil, debido a su papel de intermediador entre la guerrilla y los familiares de los secuestrados. (Más de este caso: Crimen de Jaime Garzón no es de lesa humanidad, señala Fiscalía).

En las próximas horas se determinará el sitio de reclusión del coronel (r) Plazas Acevedo, quien además fue condenado a 40 años de cárcel por el secuestro y homicidio del empresario israelí Benjamin Khoudari.