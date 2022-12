Generales (r) Naranjo y Mora cambian su rol en proceso de paz

En la Casa de Nariño se realizó la primera reunión con la recién creada Comisión Asesora para la Paz, a la cual, junto con el grupo de negociadores del Gobierno en La Habana, se entregó un informe detallado sobre los avances del proceso que se adelanta con las FARC.

Asimismo, Juan Manuel Santos señaló que ya llegó “el momento de ir cambiando el modus operandi” y comentó que “se tomó la decisión que la subcomisión (de oficiales activos) se reuniera” y que “se ha pensado entonces que la presencia permanente del general (Jorge Enrique) Mora y el general (Óscar) Naranjo no va a ser necesaria”.

Explicó que ellos “van a ir a los temas donde creemos que sí es necesaria su presencia, y ambos se van a quedar, por ejemplo, en esta ocasión, haciendo una labor muy importante”.

“Por un lado, el general Mora me va acompañar a mí en una serie de reuniones que vamos a tener con los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto retirados como en servicio activo, para irles explicando, cada vez en más detalle, lo que allá se está decidiendo y el futuro, qué es lo que estamos visualizando para el futuro de nuestras fuerzas, porque ha habido algunos malentendidos que creemos que es importante de aclarar para que no haya ningún malentendido”, anunció.

“Y el general Naranjo, pues, en su labor de ministro consejero para el posconflicto, necesita meterle, como quien dice, el acelerador a una serie de decisiones que tienen que ver con el posconflicto”, anotó.

“Yo reitero que todos los miembros (de la Comisión Asesora de Paz) tienen total independencia para seguir opinando sobre todos los temas”, reiteró el jefe de Estado.

Y agregó: “Pero sí quiero agradecerles al presidente (Andrés) Pastrana y a todos los miembros de esta comisión su voluntad de poner la paz por encima de cualquier diferencia y de trabajar en forma desinteresada por lograr esa paz y la mejor paz posible para los colombianos”.

Al primer encuentro de la Comisión Asesora para la Paz asistieron el expresidente Pastrana; el Cardenal Rubén Salazar; el excandidato presidencial Antanas Mockus; la presidenta del Polo Democrático, Clara López; el general retirado y exministro de Defensa, Rafael Samudio; el presidente del Banco de Colombia, Carlos Raúl Yepes; la dirigente política Vera Grave; la dirigente indígena Ati Quigua, y el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, Julio Roberto Gómez.

Entre tanto, se excusaron, por encontrarse en el exterior, las exministras de Defensa Marta Lucía Ramírez y de Cultura Paula Moreno.