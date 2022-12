Generar empleo de calidad para los colombianos, ¿cuáles son las propuestas de los candidatos?

Pese a que cifras oficiales muestran un descenso en el desempleo, la falta de trabajo es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.



¿Cuál es su propuesta concreta para luchar en contra del desempleo?



Iván Duque

“Hoy en Colombia, no nos podemos llamar a engaños, la mayor cantidad de los empleos son informales, personas que no están contribuyendo ni a pensiones, ni a salud, ni tienen todos los beneficios. Si queremos generar empleos de calidad hay que formalizar y ¿quién formaliza?, las empresas. Si las empresas si están asfixiadas por impuestos no pueden generar empleos de calidad.

Nosotros queremos alivianar la carga tributaria de las empresas con un estado austero y mucho más eficiente y por otro lado es necesario que demos incentivos para que haya inversión en las zonas rurales y en algunas industrias específicas a cambio de generar empleos formales permanentes.

Esos son dos programas de choque rápido y en algunos lugares del país donde hay enorme vulnerabilidad los programas de vía terciaria con placa huella pueden ser reactivadores de empleos temporales, para que el país vuelva a tener un poco más de solvencia social donde hoy hay un desempleo creciente".

Germán Vargas Lleras

"Bueno, la informalidad hoy ya llega al 50%, presentamos un muy ambicioso plan para la formalización laboral, para que quienes hoy tienen empleos temporales no pierdan sus derechos al acceso a la seguridad social. Esos empleos transitorios se tienen que ir formalizando".

Humberto de la Calle

“Son dos cosas, estructural a base de mayor productividad, competitividad, ciencia y tecnología y un aparato productivo más diversificado. No podemos seguir dependiendo de la industria extractiva y del comportamiento de los mercados internacionales.

Pero en lo inmediato, plan de choque. Lo han hecho muchos países cuando están en crisis, lo hizo Roosevelt en la gran depresión de los Estados Unidos.

Pienso crear entre quinientos mil y un millón de empleos a base de obras, particularmente infraestructura productiva, vías terciarias a la vez para desembotellar la agricultura que hoy no tiene acceso a los mercados”.

Marta Lucía Ramírez

Lograr que esta economía crezca al 4,5% impulsando, en primer lugar, el sector agrícola y la agroindustria. Nosotros vamos a hacer que el área sembrada crezca a 10 millones de hectáreas, vamos a generar condiciones atractivas para que se establezcan plantas procesadoras de alimentos en las zonas rurales, cerca de los cultivos y de esta manera generen empleos formales en el campo colombiano que tiene hoy un 85% de informalidad.

También impulsar las industrias manufactureras, lo hice siendo ministra de Comercio Exterior, en esa época me dediqué a apoyar las cadenas de manufacturas para generar más empleos en Colombia, impulsar el emprendimiento en los jóvenes, que es algo que he hecho durante 20 años, para que los jóvenes monten empresas que sean replicables, sostenibles, escalables y promover el desarrollo de toda la industria de servicios.

Colombia está subutilizada, los servicios culturales, las industrias del conocimiento, los servicios médicos, de contabilidad, de servicios financieros, en todas las industrias de servicios en Colombia tenemos un potencial enorme porque todos los sectores de la producción pueden ser competitivos y los podemos duplicar en su tamaño".

Juan Carlos Pinzón

"Vamos a crear cinco millones de empleos en el país: vamos a formalizar dos millones y medio y crear dos millones de empleos nuevos, creando un clima apropiado para la inversión con un sistema tributario que sea competitivo, con unas condiciones de estabilidad jurídica, con una reducción de trámites y con un enfoque muy claro en sectores específicos de la economía.

El turismo, la agroindustria…vamos a convertir a Colombia en un país agroindustrial y por supuesto los servicios en aquello que tiene que ver con programación digital, entre otras oportunidades. Tenemos que aprovechar nuestro momento también para industrializar el país, de esa manera vamos a avanzar, esta economía va a crecer".

Sergio Fajardo

"El primer punto para luchar contra el desempleo es la lucha contra la corrupción y lo digo con conciencia, la plata que se han robado los corruptos, se la están robado a las oportunidades de la gente en particular de los empleos, que el empleo no sea la limosna que entregan los corruptos después de que se robaron van a repartir limosnas.

Dos, de choque nosotros tenemos que reactivar todo el proceso de construcción de la infraestructura, de las cuatro G que han estado bloqueadas por la corrupción, de la construcción de la infraestructura educativa en el país que necesita un esfuerzo adicional, el tema de las viviendas, apostarle con todo el rigor y con toda la fuerza a las exportaciones, hay muchas exportaciones que ayudando en los trámites y conectando bien pueden avanzar en generarnos nueva riqueza para nosotros en Colombia, el tema del turismo es una opción inmediata valiosísima para todos nosotros, eso en el plano inmediato.

En el plano general no tenga la menor duda que Colombia tiene que hacer como país la apuesta por el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, para calificar a nuestras personas, que podamos luchar contra la informalidad que es un reto gigantesco para nuestro país y todo esto tiene que ser con enfoque territorial.

Que en cada territorio en lugar de estar los puestos y los contratos en los bolsillos de los congresistas que estén con las necesidades territoriales, con las comunidades participando, universidades, mundo empresarial, diferentes organizaciones de la sociedad civil, con planes regionales explícitos que generen la riqueza territorial".



¿Cómo generar empleos de calidad y disminuir el llamado subempleo?



Iván Duque

"Los que formalizan son las empresas, pero si las empresas están asfixiadas por impuestos no lo pueden hacer necesitamos disminuir la carga tributaria con un Estado mucho más austero, con un estado que tenga eficiencias, que elimine el derroche, que luche contra la corrupción y contra la evasión.

Pero en segunda medida también hay que facilitarles a las empresas hacer trámites, diferenciar tarifas entre la micro, la pequeña, la medida y la gran empresa y óigase muy bien, que nosotros eliminemos trámites innecesarios y le demos a los empresarios la ventanilla única de comercio y emprendimiento para resolver todas sus situaciones con el Estado de manera ágil y eficiente.

Esas medidas le dan al empresario el incentivo de contratar más personas y hacer una transición hacia la formalidad, eso es lo que yo quiero para Colombia".

Germán Vargas Lleras

"Desde el Estado promoveremos el más ambicioso plan en materia de política activa para el empleo, vamos a crecer a más del 5%, generando millones de puestos de trabajo en el sector de vivienda.

Ya lo demostramos en el sector de infraestructura, en el sector industrial, en el sector manufacturero con vocación exportadora, en el sector del turismo, vamos a duplicar lo que hoy hemos logrado y en el sector agroindustrial serán los cinco ejes que nos permitirán generar millones de empleos en los próximos cuatro años".

Humberto de la Calle

"Lo primero es la educación, la educación es una especie de guayaba que alimenta dos pájaros, por un lado mejora la productividad, el recurso humano, pero por el otro es la manera de igualar la cancha. Tenemos una cancha muy desigual y es en esa lucha real contra la inequidad y la injusticia donde surgirán condiciones de crecimiento del recurso humano y condiciones que permitan erradicar la informalidad, a base, repito, de formación de nuevos actores, de jóvenes, de personas que ingresan al trabajo con la suficiente formación, una educación pertinente".

Juan Carlos Pinzón

“Es fundamental tener un país atractivo para la inversión, tenemos que crear un clima donde los inversionistas nacionales y extranjeros traigan su capital y lo establezcan en el país y nos ayuden a crear empleo nuevo y la posibilidad de nuevos emprendimientos, esa es la fórmula principal, pero por supuesto también motivar para que cada empleado, cada persona haga su pequeño aporte en salud o en pensión de modo que el sistema de seguridad social pueda garantizarles una seguridad social adecuada a todos los colombianos, lo vamos a hacer poniendo a crecer esta economía, poniendo a dinamizar el país y preocupándonos por esos colombianos que hoy no tienen acceso suficiente a la salud y definitivamente no tienen la esperanza de una pensión".

Sergio Fajardo

"Tenemos que luchar contra la informalidad y esa informalidad tiene diferentes niveles. Uno, las trabas que hay para muchas personas para poder formalizar su trabajo, esa es una tarea que conduce el gobierno, pero lo más importante de todo esto es la puesta por la educación, por la ciencia, por la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura con un enfoque territorial que conozcamos nuestra riquezas, que articulemos los diferentes protagonistas del desarrollo territorial para avanzar en crear las condiciones para que Colombia pueda ser productiva, competitiva y la gente pueda ser libre".

Gustavo Petro

Noticias Caracol buscó candidato Gustavo Petro para que explicara su propuesta para generar más empleos, pero no quiso contestar esta semana. Así como tampoco lo hizo la semana pasada con el tema de la crisis por la migración masiva de venezolanos.

Como queremos darle elementos a los votantes para que elijan, Noticias Caracol no quiere prescindir de su propuesta.

Esto publicó en Twitter hace una semana.