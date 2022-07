Gente que le pone el alma: encontró $8 millones en un taxi y no descansó hasta dar con el dueño

“El rey del pan”, como es conocido Carlos Sandoval en Manizales , ha sido tema de conversación en la capital de Caldas por su honrada actitud al devolver un maletín con 8 millones de pesos que se encontró en un taxi cuando iba rumbo a su panadería.

El hombre reveló que tomó un vehículo de servicio público el pasado sábado, 9 de julio, luego de que otro pasajero se bajara del carro. Durante el trayecto notó que en el piso del taxi había un maletín abierto en el que se lograban ver una gran cantidad de billetes, por lo que, disimuladamente, empezó a agarrar el bolso hasta “abrazarlo”, relató al medio La Patria .

“Llego a la panadería, veo que hay buena plata, la cuento y, la verdad, pensé en quedármela, pero luego me puse a pensar que no estaba bien. Yo en algún momento he tenido platica y si se me pierde pues me duele”, contó Sandoval, que tomó la decisión de ir a la Policía a informar lo que había encontrado. Junto con el oficial que lo atendió acordaron hacer lo posible para encontrar al hombre que olvidó el dinero en el taxi e iniciaron una búsqueda por redes sociales .

En el maletín también habían documentos de una persona llamada Ricardo, de ahí partió la búsqueda. Rápidamente apareció el dueño del dinero, cuyos datos fueron verificados para entregarle lo que le pertenecía.

En horas de la tardes del lunes se encontraron y se dio la entrega; Ricardo le agradeció a Carlos, e incluso le aseguró que le daría algo a cambio por su acto honrado, dinero que, aunque no sabe cuánto es, “el rey del pan” ya tiene destinado para otra buena acción: ayudar a una amiga suya que no pasa por un buen momento económico.