‘Gentil Duarte’, ‘Rodrigo Cadete’, ‘John 40’ y ‘Guacho’, disidentes de FARC en la mira del Ejército

“No se puede permitir que existan gérmenes nuevamente que puedan de alguna manera nutrirse de narcotráfico”, declaró el comandante de la institución.

De acuerdo con información de las Fuerzas Militares, las disidencias de FARC cuentan en la actualidad con unos 1.200 hombres en armas. Cerca de 700 delinquen en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía y Vaupés.

No hay un dato exacto de cuánto dinero por concepto de tráfico de cocaína manejan las disidencias, pero tan solo en el movimiento de la droga por sus zonas de influencia cobran una vacuna de 500 mil pesos por kilo.

Alias ‘Gentil Duarte’ estuvo en las negociaciones con las FARC en Cuba, per odesertó del proceso de paz y volvió a sus andanzas del tráfico de cocaína. Maneja las disidencias en el Guaviare. ‘Rodrigo Cadete’ también abandonó el proceso de paz en septiembre pasado y se cree que delinque con sus hombres en Caquetá y Putumayo. ‘Jhon 40’, el histórico traficante de las Farc, hoy estaría coordinando coordina envío de cocaína a Venezuela.

En la persecución a las disidencias en sur y el oriente del país están los 10.000 hombres de la Fuerza de Tarea Omega, que en la década anterior dejaron fuera de combate a 20.000 guerrilleros de las FARC. Este año, 256 delincuentes han sido neutralizados.

"Hay una focalización de esfuerzos muy importante, no solamente con inteligencia especializada, sino con hombres y unidades especializadas que se le pueden medir a buscarlos en cualquier tipo de terreno”, añadió el general Gómez Nieto.

El otro gran esfuerzo se concentra en Nariño en donde las Fuerzas Militares y la Policía persiguen a alias ‘Guacho’, el otro disidente de las FARC que habría ordenado atacar a una patrulla de la Armada ecuatoriana, ataque que dejé tres militares muertos y otros siete heridos en Mataje, al norte de ese país.