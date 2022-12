Germán Vargas Lleras renunciará a la vicepresidencia este 14 de marzo

El funcionario anunció que antes de dejar su cargo rendirá cuentas junto al presidente Santos. El general (r) Óscar Naranjo será su reemplazo.

Vargas Lleras tiene los días contados en el gobierno Santos y él mismo confirmó que este 14 de marzo dejará su cargo.

“Como quiero seguir actuando en la vida pública he tomado la decisión de retirarme para no caer en inhabilidades que el Congreso me estableció hace un año”, aseguró Vargas Lleras.

Sobre su reemplazo, Santos había mencionado que Naranjo “seguro será un gran vicepresidente” luego de resaltar su labor en el proceso de paz de La Habana.

Santos y Vargas Lleras iniciaron un recorrido por Colombia para inaugurar vías y entregar obras de infraestructura.