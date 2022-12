Germán Vargas Lleras sale del Ministerio de Vivienda

Juan Manuel Santos resaltó la labor de Vargas Lleras en el Ministerio de Vivienda con el plan de viviendas gratis. "Hay 100 mil casas que están siendo entregadas".

"Debo agradecerle su inquebrantable lealtad, su inquebrantable compromiso para con el Gobierno y conmigo", manifestó el jefe del Estado.

Vargas Lleras y otros funcionarios del Gobierno Santos asumirán, "en su condición de ciudadanos carentes de cualquier investidura pública", las riendas de la Fundación Buen Gobierno, "en defensa de un Gobierno en el que creen y por el que han trabajado", indicó Santos.

Sobre la salida del ministro, de quien se ha dicho podría ser candidato a la Presidencia, el mandatario dijo que "para evitar suspicacias quiero decirles que sí deseo clara y firmemente que las políticas que hemos promovido continúen más allá del 7 de agosto del año 2014".

"Quiero que la política de paz sea reelegida", así como las políticas de vivienda, social, de seguridad e internacional, entre otras.

"No quiero que los muy positivos y profundos cambios que estamos realizando se queden en la mitad del camino o se echen para atrás", agregó Santos.

Sin embargo, aclaró que será "respetuoso de las reglas del juego" y "no tomaré ninguna decisión formal sobre mi futuro sino hasta la fecha indicada", es decir, "seis meses antes de las próximas elecciones presidenciales (noviembre)". (Vea encuesta de lo que opinan colombianos sobre reelección)

"Solo entonces será oportuno comunicar de manera escrita y solemne la decisión que finalmente adopte. Mientras llega ese día me dedicaré exclusivamente a llevar adelante la tarea de Gobierno, a producir resultados, para avanzar en la construcción de un país más justo, de un país más moderno, de un país más seguro", concluyó.

