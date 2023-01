Gestión del Riesgo pide cárcel para quienes inventan cadenas en redes sobre situación del Galeras

La actividad volcánica no está en aumento, pese a que al interior de la montaña se han presentado unas 800 réplicas.

"No hay ningún cambio de comportamiento ni de nivel del volcán Galeras. Sigue en alerta amarilla, que es el de seguimiento normal, no hay cambios, no se ha dado ninguna orden de evacuación", enfatizó Carlos Iván Márquez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo.

Precisamente Márquez recordó un llamado a las autoridades para “que podamos judicializar a estas personas y sobre eso vamos a reiterar nuevamente para que se pueda hacer nuevamente un proceso penal”.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo viajará a Pasto para liderar la reconstrucción de las 148 viviendas afectadas por los temblores.

En Mapachico ya se están atendiendo a 300 familias damnificadas.

El Galeras, según el servicio geológico, es un volcán con 4.500 años, que se caracteriza por erupciones moderadamente explosivas.

Su última erupción fuerte ocurrió en 1866.

