Gestor de Paz del Valle pide incluir 10 municipios del departamento en desminado

El Gestor de Paz del Valle del Cauca, Fabio Cardozo Montealegre, solicitó a la Vicepresidencia de la República la inclusión de 10 municipios del departamento en el proceso de desminado humanitario acordado con las FARC.

Cardozo indicó que en el departamento hay un número importante de municipios afectados por estos artefactos. "Antes del convenio establecido con la guerrilla, el Gobierno venía adelantando actividades en Pradera y Florida, que son los de mayor afectación junto con Buenaventura", afirmó.

Sin embargo, aseguró el Gestor de Paz, este proceso solo se venía desarrollando en el sur del Valle. "Nosotros le enviamos una nota a Vicepresidencia de la República promoviendo la idea de establecer una relación de 10 municipios en el Valle del Cauca, para que se adelantara el piloto del programa de desminado humanitario".

Señaló que la solicitud incluye a Pradera, Florida, Jamundí, Buenaventura, Dagua, Buga, Tuluá, Palmira y el norte del departamento. "Cali es también uno de los municipios que nosotros proponemos. Aquí se detectó la explosión de una mina antipersona en su zona rural, muy cerca a su casco urbano", sostuvo.

Cardozo manifestó además que es clave establecer un mapeo para que el Estado pueda hacer las respectivas señalizaciones y advertencias a la comunidad para evitar incidentes relacionados con estos campos minados.

"El Valle no hace parte de los cinco departamentos que están ubicados en los primeros lugares en Colombia, afectados por minas antipersonas. No obstante, sí hay presencia de tipo de artefactos que ponen en riesgo la vida de personas, especialmente de campesinos e indígenas", puntualizó.

El Gestor de Paz añadió que las FARC no son la única organización armada que ha utilizado estos mecanismos de defensa y ofensiva. Sostuvo que el ELN es el grupo que más dispositivos de esta naturaleza ha sembrado en Colombia.