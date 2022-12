Gina Parody renunció al Ministerio de Educación

La ministra de Educación, Gina Parody, anunció este martes su renuncia, semanas después de alejarse del cargo tras la polémica desatada por la revisión de los códigos de convivencia escolar para evitar la discriminación sexual.

"En las últimas horas, he presentado al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, la renuncia al cargo de ministra de Educación por considerar que ha culminado un ciclo de servicio a los jóvenes y niños del país", declaró Parody a la prensa.

La renuncia fue aceptada por el mandatario, según indicaron fuentes cercanas a la ministra.

La ministra se había apartado de la cartera a finales de agosto, luego del escándalo desatado por la publicación del borrador de un documento para concientizar a los docentes sobre la discriminación sexual, en el que esa cartera trabajaba en el marco de la revisión de las normas de convivencia escolar ordenada por la Corte Constitucional.

Entonces, Parody pidió licencia para sumarse a la campaña por el "Sí" en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con la guerrilla FARC, que el domingo fue rechazado por los colombianos, en un inesperado revés para el gobierno de Santos.

Este martes, la ministra, públicamente declarada lesbiana, no hizo alusión alguna a las acusaciones por parte de sectores conservadores de que buscaba promover en los colegios la "ideología de género", un concepto que alude a que la identidad sexual es el fruto de una construcción cultural.

Tampoco se refirió al fracaso del "Sí" en la votación del domingo, que ha sumido al país en la incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz para poner fin a un conflicto armado de medio siglo.

En una breve declaración, Parody, una abogada de 42 años con una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard, se limitó a destacar los logros su gestión, en la que, dijo, demostró que "la igualdad en Colombia sí es posible".

"La educación de calidad ha dejado de ser un privilegio de ricos", enfatizó, al enumerar los avances alcanzados, como la ampliación del régimen de jornada escolar única, las mejoras de infraestructura y el programa "Ser Pilo Paga" para estudiantes talentosos de bajos recursos.

A mediados de agosto, en una entrevista con AFP, Parody opinó que el debate sobre la educación sexual buscaba perjudicar la paz en Colombia.

"Aprovechan todo este momento político en que Colombia está buscando votar un plebiscito para confundir, para alborotar, para sacar réditos", dijo en alusión a la oposición a los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), liderada por el expresidente de derecha Álvaro Uribe.

Al frente de la cartera de Educación seguirá por el momento Francisco Cardona, en el cargo desde la salida de Parody, indicaron fuentes oficiales.

Este es el comunicado íntegro de la dimisión que dio a conocer Gina Parody:

"En las últimas horas, he presentado al Señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, la renuncia al cargo de Ministra de Educación por considerar que ha culminado un ciclo de servicio a los jóvenes y niños del país.

Un ciclo en el que cumplí, demostrando que la igualdad en Colombia sí es posible: la educación de calidad ha dejado de ser un privilegio de ricos.

Me siento orgullosa de los logros del país en materia de educación:

Hoy más de 500 mil estudiantes pueden asistir al colegio ocho horas diarias - en Jornada Única - pasando menos horas en la calle y más tiempo en las clases. Un privilegio que antes solo tenían los alumnos con mayores recursos económicos.

Para ampliar la Jornada Única ya entregamos más de 3.500 aulas, y está en marcha un ambicioso plan de infraestructura para entregarle, en total, 30.000 aulas a los niños de todas las regiones de Colombia. Esto permitirá cubrir el 60% del déficit de infraestructura educativa del país.

Demostramos que lo importante no es cuánto tienen los jóvenes en su bolsillo, sino lo que tienen en la cabeza, permitiendo el acceso de los estudiantes más pobres y talentosos a educación de alta calidad con el programa “Ser Pilo Paga”. Esta iniciativa actualmente beneficia a más de 20.000 estudiantes y llegará a 20.000 más.

Siempre conté con el apoyo de un equipo comprometido que permitió al país implementar múltiples estrategias para avanzar en la educación de calidad para todos. Nuestro índice sintético de calidad confirma que vamos avanzando en esta materia, y espero que los resultados se vean reflejados en las pruebas internacionales.

Quiero agradecer al Presidente Juan Manuel Santo por el apoyo incondicional que me ha brindado siempre.

Creo firmemente que con paz, educación e igualdad de oportunidades, Colombia podrá sembrar un futuro mejor y seguiré trabajando con disciplina y sin descanso por ese sueño".