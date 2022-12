Gina Parody renunció al Sena para sumarse a campaña de reelección de Santos

La directora del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Gina Parody, confirmó hoy su renuncia al cargo para hacer parte de la campaña de la reelección del presidente-candidato Juan Manuel Santos.

Parody quien llegó al Sena en febrero de 2013, manifestó que su salida no fue fácil, pero que se la juega por el presidente.

"Amo y respeto al Sena, por eso anticipo mi salida y daré batalla desde afuera por una Colombia justa, pero me la juego por Santos", escribió Parody en su cuenta de Twitter. (En contexto: arrancó el segundo tiempo para la campaña Santos).

Según la funcionaria, se suma a la campaña porque es consciente "del riesgo que tiene la democracia y la paz" si la coalición Unidad Nacional (Partido de la U, Liberal y Cambio Radical) no gana la segunda vuelta presidencial.

Como director encargado del Sena quedó Fernando Rojas, quien era el jefe de Planeación y Direccionamiento corporativo de la entidad.

Parody se suma a la campaña de Santos por sugerencia del expresidente César Gaviria, jefe de debate de Santos, quien luego de la derrota del domingo le encargó además la tarea de hacer los cambios que sean necesarios para "reorientar" la campaña.

Gaviria ha pedido también al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y al alto consejero para las Regiones, David Luna, que se sumen a la campaña reeleccionista para trabajar especialmente en Bogotá.

El lunes, tres fichas de la administración del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, también renunciaron a sus cargos para trabajar por la reelección del candidato-presidente.

Ellos son: Aldo Cadena, secretario de Salud; Jorge Rojas, secretario de Integración Social; y José Miguel Sánchez, director del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron). (Más de esta información: Petristas intentarán conseguir 1.200.000 votos para Santos en Bogotá).