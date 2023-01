Giros no reportados por $8.000 millones tienen a ACDAC en la mira de Fiscalía

Un testigo protegido le contó al ente investigador sobre presuntos malos manejos del sindicato de Avianca. Luis Ignacio Lyons sería uno de los beneficiados.

El testigo mencionó al abogado Lyons como beneficiario de pagos por atender asuntos legales de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.

En documentos en poder de Noticias Caracol, se ve que Lyons, en representación de ACDAC, asistió a una diligencia en la Fiscalía el 8 de noviembre de 2016, un mes después de que Gustavo Moreno fuera nombrado jefe anticorrupción de la Fiscalía.

Y esta conexión es clave para los investigadores pues Moreno y Lyons fueron compinches en el tráfico de expedientes en la Corte Suprema

¿Por qué aterrizó Lyons en un caso de un sindicato de Avianca? ¿Tuvo que ver que moreno, su amigo, llegara a mandar en la unidad donde se llevaba el caso?

En todo caso, se le pagaron más de $47 millones por esa sola diligencia.

Pero hay más, en un reporte de la Fiscalía se advierte que Carlos Roncancio, abogado de ACDAC, fue el que más dinero recibió por parte del sindicato. Tan solo en 2016 facturó $326 millones.

Roncancio acompañó a Lyons a la diligencia que despertó las sospechas de las autoridades

De las presuntas irregularidades financieras en las cuentas de ACDAC, lo más grave es que los números no les cuadran ni a la Fiscalía ni a la DIAN: son casi 8.000 millones de pesos que no están reportados por el sindicato, pero sí por sus proveedores en pagos y transacciones. Este faltante se registró entre 2014 y 2016.

Por ejemplo, en 2014, el sindicato reportó compras a empresas de telecomunicaciones por apenas $15 millones. Sin embargo, esas mismas compañías señalaron que el sindicato pagó más de $1.125 millones. Es decir, nadie sabe qué se hicieron $1.109 millones.

Lo mismo ocurrió con los seguros. En 2015, ACDAC reportó compras por $2.594.895, pero las empresas aseguradoras le informaron a la DIAN que, en realidad, el sindicato pagó $1.107 millones.

¿A dónde fueron a parar 1.104 millones de pesos? Esa es la pregunta que intentan responder en la Fiscalía.

Y en el sector salud las inconsistencias son aún más evidentes. EPS Colmédica reportó movimientos financieros por 1.300 millones de pesos, mientras ACDAC no informó un solo peso.

Una radiografía de movimientos sospechosos a los que viene a sumarse el pago de $425 millones a los 10 miembros de la junta directiva del sindicato, según la Fiscalía.

Además, se indaga por qué ACDAC gestionó un crédito por más de $1.500 millones para la compra de un inmueble que nunca adquirió, mientras que en su sede actual paga arriendo.

El sindicato insiste en que la Fiscalía se extralimitó en estas pesquisas y reiteró que hay una persecución política. Sin embargo, no quiso hablar en cámara con Noticias Caracol.

