Gloria Pachón y Luis Carlos Galán, la historia de un amor inmortal

La viuda del líder liberal y madre de sus tres hijos contó detalles íntimos de la personalidad de su esposo, un hombre “fascinante, tímido y muy divertido”.

La de Gloria Pachón y Luis Carlos Galán fue una relación de secretos, pasión, admiración y complicidad.

“Cuando él escribía y preparaba sus discursos, sus declaraciones y sus columnas, en cierta forma trabajábamos juntos. Yo le hacía sugerencias, no siempre me las aceptaba. Sobre todo, eran con la manera de enfrentar ciertos problemas políticos, hasta frentero. Algunas veces me aceptaba las observaciones y otras veces no”, relató la viuda.

Galán fue tan inquebrantable en sus convicciones como en su determinación para conquistarla.

“Como conquistador era igual que en todo sentido… muy serio, muy estricto, muy tímido, muy callado y a la vez atractivo”, dijo.

“De él me gustó su temperamento y su manera de ser, más que el físico. Y, en cierta forma, el contraste de la personalidad que tenía, porque no era tan estricto como parecía, tenía sentido del humor y hacía chistes,”, confesó Gloria Pachón.

Un amor entre letras

El romance comenzó en la rotativa del periódico El Tiempo, en el que ambos trabajaban. Ella era una reportera que cubría desde política hasta concursos de belleza.

Gloria Pachón conoció a Jackie Kennedy, la legendaria ex primera dama de Estados Unidos. Ella cubrió la visita de la pareja a Colombia y recuerda que era impecable, como se ve en las fotos.

La imagen que menciona la viuda hace parte del libro que acaba de publicar sobre su vida con Luis Carlos Galán.

Las banderas de Galán, del nuevo liberalismo, fueron entregadas a César Gaviria, pero ¿por qué?

“Ese es un secreto, eso sí no lo puedo decir porque la explicación está en el libro”, aclaró.

En una rotativa candente de noticias infames, en plenos años 80, Luis Carlos y Gloria tejieron un romance a prueba de titulares.

“Cuando conocí a Luis Carlos él tenía 23 años y yo tenía 31. En esa época se había avanzado en el sentido de estar con una mujer mayor. Pero el problema es que él era muy atractivo y muy apetecido”, narró Pachón.

La vida de Gloria después de Galán

“Logré recomponer mi vida en todos los puntos de vista, pero no me volví a enamorar. Ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo sentí. Amigos sí, muchos, pero más allá de una amistad, nada”, resaltó.

Treinta años después es abuela y madre de tres hijos, dos de los cuales son políticos, como su padre. Ella los acompaña, venciendo los temores de antaño.

“Claro que me preocupa, en este momento estoy preocupada, pero si yo les dijera que hicieran algo que no quieren, que no los inspira, no tendría sentido”, reconoció la madre de Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio Mario.

Y como en los mejores tiempos de su vida junto, a ese hombre de crespos alborotados, sigue guardando secretos, como cuando sus dos hijos fueron candidatos al Congreso de Colombia.

“¿Por quién voté? Eso no se lo diré a nadie nunca. No lo voy a contar nunca”, aseguró Gloria.