Gobernación abrirá Centro de Atención a la Ciudadanía

Hacer una vuelta en la Gobernación de Antioquia ya no significará estar como un ‘yo-yo’ de piso en piso. Para evitar esta situación la Gobernación pondrá en marcha oficialmente el Centro de Atención a la Ciudadanía.

“Me sorprendí mucho cuando entré a la Gobernación, necesitaba hacer dos vueltas; una en salud y otra en participación. Me dijeron que encontraba todo en el sótano y vengo a este lugar y es muy agradable y cómodo, porque no tengo que ir de un piso a otro”, aseveró Rosa Vargas, una de las ciudadanas que se acercó durante los primeros días de enero.

El jueves 22 de enero será la inauguración oficial este servicio.

Alejandro Osorio Carmona, secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, indicó que “una de las apuestas es fortalecer el canal presencial de atención a la ciudadanía”.

El Centro de Atención a la Ciudadanía contará con 25 taquillas, en las que se distribuirán 33 trámites de diferentes dependencias de la Gobernación de Antioquia

En esta oficina se podrán hacer diligencias de las Secretarías de Salud, Minas, Participación Ciudadana y Desarrollo Social y de la Dirección de Sistemas de Información y Catastro, y la Dirección de Valorización.

La dependencia que estará ubicada al frente del Centro de Atención de la Ciudadanía del Municipio de Medellín, dispone de tres accesos: El primero por la calle San Juan, el segundo por las escaleras ubicadas en la Plazoleta de la Alpujarra y el tercero por el camellón.