Gobernador de Caquetá responde a señalamientos por atentado: “Los culpables son los terroristas”

Luego del atentado que se registró contra la caravana del gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, hecho en el que murieron dos policías y cinco más resultaron heridos, el personero de Solano, Carlos Mario Carvajal, dijo que el evento era un acto de proselitismo político y de vanidad costeado con recursos públicos y que los uniformados que fallecieron fueron puestos como carne de cañón.

En entrevista con Noticias Caracol, el gobernador se defendió de estos señalamientos y dio su versión de cómo ocurrieron los hechos.

Publicidad

“Me arrepiento y me da tristeza que dos policías hayan fallecido en un atentado terrorista perpetrado por disidentes de las FARC, eso me duele, pero esa visita no es primera vez que la hago. Durante dos años de mi gobierno siempre he hecho visitas y la gente me acompaña a todos los sectores más alejados del territorio. Uno sabe desde que sale que está corriendo un riesgo, pero gracias a Dios siempre he contado con el apoyo del Ejército y de la Policía, y hasta ahora no había pasado nunca nada”, aseguró.

De acuerdo con las críticas que ha recibido el mandatario, este era conciente del riesgo de hacer ese recorrido por tierra y aun así prefirió hacerlo en vez de desplazarse vía aérea.

Publicidad

“Siempre que uno hace esos recorridos, la Policía, el Ejército advierten. Ellos hacen una inteligencia, eso se había programado hace un mes, y siempre que salimos hacemos programación con anterioridad. Ellos siempre sugieren que hay riesgos porque hay presencia de grupos al margen de la ley en todo el territorio, entonces siempre va a haber riesgos. Aquí los que causan este daño son los terroristas y el gobernador de Caquetá no es el culpable”, señaló.

Sobre el personero, Gasca lo señaló de querer sobresalir echándole agua sucia.

Publicidad

“Yo respeto las declaraciones del personero, pero se me hace que habla de forma irresponsable cuando no tiene nada que ver con los hechos. Fueron los disidentes, no es culpa del gobernador. Yo sí quiero que el personero me compruebe si en esa comisión o en cualquier comisión que yo hago se gastan recursos públicos, todos los funcionarios vamos con comisión a cero pesos. El personero está apoyando una campaña política y ahora quiere sobresalir echándole agua sucia al gobernador”, afirmó.

Finalmente, sobre estas visitas que conllevan algún tipo de riesgo, Gasca manifestó que no dejará de hacer los recorridos: “No me puedo encerrar detrás de un escritorio a ver pasar los dos años que me quedan sin hacer nada por el departamento”.

Publicidad

“Yo no voy a dejar de ser el gobernador que visita las comunidades, no lo voy a dejar de hacer, mi administración tiene que continuar porque esa es mi función como gobernador, visitar las comunidades. Que tendremos que llegar en acuerdo con el Ejército Nacional, con la Policía, buscar otras estrategias, cómo vamos a ir, de qué manera, cuándo, lo vamos a hacer, claro que sí, no vamos a seguir corriendo los mismos riesgos”, puntualizó.