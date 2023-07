Tragedia en Quetame: gobernador del Meta llama "buitres" a aerolíneas por subir precio de pasajes

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, habló sobre el aumento en el precio de los pasajes aéreos, horas después de la avalancha en Quetame, Cundinamarca, y argumentó que no se ha logrado una comunicación entre el Gobierno y la concesionaria encargada de la vía al llano.



“Es increíble que cada vez que en la región tenemos un problema con la vía, inmediatamente la aerolínea que nos presta el servicio duplica la tarifa. Los pasajes serían, más o menos, entre 490.000 pesos y, el mismo día de la tragedia, amanecieron a 1 millón de pesos. Eso es tener un carácter como de buitre, que solamente cuando hay una desgracia llegan a lucrarse de lo que pasó”, reclamó el gobernador.

“Lo que decíamos es: qué falta de solidaridad, qué falta de consideración con la región, y me alegra mucho que el ministro de Transporte, a través de la Superintendencia, pueda hacer ese tipo de regulaciones para que no especulen. En vez de aumentar las tarifas, tienen que aumentar las frecuencias de vuelo para poder prestar el servicio”, recalcó.

La sinvergüencería de las aerolíneas es patética. Cada vez que las regiones necesitamos apoyo ampliando cupos y estabilizando precios, lo primero que hacen es duplicar el valor de los tiquetes. Parecen buitres, viven de la desgracia. El @MinTransporteCo y la @sicsuper deberían… — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) July 18, 2023

Además, Zuluaga negó que existe una comunicación "fluida" entre el Gobierno y la concesionaria encargada de la vía al llano.

“Me preocupa muchísimo que digan que tienen una comunicación fluida. Si esa es la comunicación fluida, ¿cómo sería si no existiera comunicación? La vía no solamente tiene el kilómetro 58, que es un dolor de cabeza, y ahora el tema de El Naranjal, nadie responde. El puente de Chirajara se va a inaugurar en noviembre y se va a llamar un ‘monumento a la desidia’, porque no lo va a poder utilizar nadie. Para usar ese puente tienen que reparar un túnel que está fracturado y, al día de hoy, nadie ha dicho quién lo va a reparar”, comentó.



El gobernador sostuvo que “tenemos más de 80 puntos críticos que deben ser asumidos por alguien. El Invías tiene la plata para unos puntos y no ha empezado a ejecutarlos, el concesionario dice que no le han pagado otros recursos, el concesionario dice que los sistemas de monitoreo no están funcionando en el kilómetro 58 porque la Agencia Nacional de Infraestructura no responde, el concesionario dice que no ha hecho labores de mantenimiento porque eso le toca a la Agencia Nacional de Infraestructura”.

Publicidad

Agregó: “Si eso es una comunicación fluida, eso me preocupa mucho más”.

¿Cuáles son los puntos críticos que aún no han sido atendidos?

Según Juan Guillermo Zuluaga, “uno de ellos es el kilómetro 58, pero este era un punto crítico menor, porque la vía nuestra al llano está sobre la cordillera Oriental, que es una cordillera que está en formaciones, es joven y presenta fallas en su estructura. Eso obliga a que algunos puntos hay que hacerles mantenimientos preventivos permanentes, para evitar deslizamientos y para evitar que puntos críticos pequeños se vuelvan un gran dolor de cabeza. Tenemos varios identificados a lo largo de la vía”.