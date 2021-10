Gobernador de Meta lanzó su camioneta contra dos ladrones y evitó un atraco

Lanzando su carro encima a los ladrones, el gobernador de Meta evitó un robo en Villavicencio a una mujer. Juan Guillermo Zuluaga iba manejando su camioneta cuando se percató del hecho.

“Subí el carro al andén, lo atravesé y me bajé y atendí a la ciudadana que afortunadamente no le pasó nada, pero estaban armados. Seguramente si no se deja robar el bolso después proceden a apuñalarla y terminan matando a una persona por robarle el bolso”, manifestó el funcionario.

La mujer víctima del atraco relató cómo se aferraba a su bolso mientras forcejeaba con los delincuentes: “En el momento no les vi ningún arma, tampoco me dijeron nada, ellos empezaron fue a jalarme el bolso y pues ellos nos esperaban mi reacción (…) al momento en que yo estaba forcejeando con ellos aparece un carro, una camioneta. Se baja un ciudadano que en el momento no reconozco quién es y pues me empieza ayudar”.

El gobernador de Meta ha estado en el ojo del huracán por instar a la ciudadanía a enfrentar a la delincuencia. Para el personero de Villavicencio, Andrés Becerra, no está bien que el mandatario realice este tipo de acciones.

“En caso de intervenir y generar lesiones, o la muerte a un delincuente, a una persona que está cometiendo un delito, pues también se podría ver inmiscuido en un hecho que podría repercutir en acciones legales”, indicó.

Yo no hago una invitación a que la gente tome justicia por mano propia y mucho menos que arriesgue su vida, pero no podemos ser indiferentes. Si yo veo que está pasando eso, yo no puedo irme, yo no puedo dejar a esa señora sola que seguramente sería un hecho y un desenlace fatal Juan Guillermo Zuluaga - Gobernador de Meta evitó robo

El esquema de seguridad del gobernador de Meta ayudó a capturar a los dos delincuentes y, en medio de la persecución, hubo un intercambio de disparos en el que tres personas resultaron heridas, al parecer peatones, que ya se encuentran fuera de peligroso.