Gobernador de Sucre niega haberle faltado el respeto a senadora Ana María Castañeda

La legisladora afirma que fue maltratada verbalmente por Édgar Martínez Romero, luego de que este dijera que ella sabía más de moda y de reinas.

El gobernador hizo esta polémica declaración luego de que Castañeda lo cuestionara por su “ineficiente” labor respecto a la salud del departamento.

Según el parecer de Martínez, “a ella alguien le ha elaborado esas palabras, porque no creo que tenga esa capacidad de escribir sobre ese tema. La conocemos que actúa es en cosas de moda y de reinas de belleza”.

Frente a esto, la senadora de Cambio Radical rechazó “públicamente las agresiones verbales que he recibido por parte del gobernador de Sucre, Édgar Martínez Romero, en una respuesta poco argumentada y machista a los cuestionamientos que realicé al respecto de los recursos no ejecutados en el sector salud en el departamento”.

Varios legisladores y defensores de derechos humanos mostraron su apoyo a Castañeda y repudiaron este tipo de comentarios.

Ante esto, el gobernador se pronunció a través de un comunicado afirmando “que en ningún momento le faltó el respeto a la senadora Ana María Castañeda en su calidad de mujer, género que respeta y valora por su trabajo en pro de la niñez, juventud, población vulnerable y todos los aspectos de la vida social”.

