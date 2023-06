Gobernador de Tolima criticó la política de seguridad: “El país navega hacia 30 años atrás”

Indignado se encuentra el gobernador del Tolima , Ricardo Orozco, luego de que las autoridades le advirtieron que, por temas de seguridad, no podría ir hasta una población en el sur de ese departamento. El mandatario dice que, con la paz total, se está retrocediendo en materia de seguridad.



Ricardo Orozco tenía en su agenda, desde hace varios meses, la inauguración de un puente en zona rural de Alpujarra. Faltando unos días para el evento, le informaron que no podía ir.

“Preocupante que hoy ya en un evento del día sábado la fuerza pública no nos haya dejado dirigir a este sitio porque informaciones de inteligencia daban cuenta de una posible acción en contra de la fuerza pública y nuestra. No es nada más que el corredor que viene desde San Vicente del Caguán, que pasa por el Meta”, aseguró Orozco.

Según el gobernador, durante unos 6 años se había logrado devolver la tranquilidad al sur del Tolima, pero actualmente las autoridades se sienten con las manos atadas para combatir a los grupos al margen de la ley.

“Con preocupación vemos cómo en el marco de la paz total estos delincuentes hacen campamentos, limitan el accionar de la fuerza pública con los decretos”, agregó.

Las declaraciones de Ricardo Orozco se dieron en medio de una reunión con empresarios. Allí les manifestó su zozobra por lo que, según él, está pasando en Colombia.

“El país navega hacia 30 años atrás en materia de seguridad”, concluyó.

Aunque Orozco, por lo general, recorre el departamento por tierra, una de las sugerencias de las autoridades es que ahora llegue a los territorios del sur del Tolima por vía aérea para evitar ser víctima de un atentado.

El sentir de otros gobernadores

El pasado 29 de mayo de 2023, el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, compartió por medio de Twitter un comunicado emitido por las disidencias de las FARC sobre las medidas que tomarán frente a las elecciones regionales. También aplaudió l

a ofensiva contra las disidencias de las FARC.

Zuluaga sostiene que no va a dar el brazo a torcer y se va a mantener firme con las denuncias de lo que acontece en su departamento. “A mí no me van a intimidar. Los que tengan miedo se tienen que ir para la casa porque aquí nos toca amarrarnos los pantalones para que la gente no se sienta sola”, aseguró.

El funcionario apuntó que en el Meta, principalmente en el sur, nunca se sintió el acuerdo de paz. “Mientras el Gobierno mantuvo la mano generosa de invitarlos a construir la paz, ellos secuestraban. Y mientras el Gobierno volvía y les insistía en que se sentaran a que habláramos de paz, ellos aumentaban las extorsiones y todas sus acciones delincuenciales”, señaló.

Finalmente, aplaudió la decisión del Gobierno nacional frente a la reactivación de la ofensiva militar: “En buena hora el presidente de la república tomó la decisión de terminar con el cese al fuego que nunca fue bien correspondido por parte de las disidencias de las FARC y de otros grupos. Se estaban burlando en la cara“.