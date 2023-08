Gobernador del Meta afirma que Luis Fernando Velasco “es un incompetente que le hace daño al país”

Una polémica se ha generado por las declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien señaló que el llamado de seguridad que hicieron los mandatarios en las regiones obedece a un tema electoral. “Dejemos de ser hipócritas”, les dijo. Frente a estas palabras, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, consideró que el funcionario “es un incompetente y yo creo que debería irse del gobierno, le hace daño al país y le hace daño al gobierno del presidente Petro”.



Para el mandatario “es muy triste y lamentable que una persona con un cargo tan importante como el ministro les falte al respeto a los colombianos, no es solamente a los gobernadores. Es que las masacres, los muertos, los atentados y los secuestros son reales. ¿Será que el ministro no ha leído el informe de la ONU que dice que es duro lo que está pasando en el país, o las declaraciones del registrador y el defensor del Pueblo? Eso es faltarle el respeto a las personas que hoy todavía están llorando sus muertos. El ministro es un incompetente y yo creo que debería irse del gobierno, le hace daño al país y le hace daño al gobierno del presidente Petro”.

¿Qué representa para hoy en Colombia tratar asuntos de manera pausada como la inseguridad, el terrorismo y la violencia? “Hace un año lo estamos tratando de manera pausada”, afirmó el gobernador del Meta, quien también expresó su preocupación porque la situación de orden público no solo golpea a su departamento, “hoy es el país entero”.

“Lo que está pasando en Cauca y en Nariño es alarmante, o en los Montes de María, en Sucre; lo que está pasando en Córdoba, lo de Arauca, lo de Santander, lo del Catatumbo; el país está incendiando y eso no puede seguir así, y en vez del ministro a salir a pelear con todo el mundo, lo que los colombianos quieren ver es al gobierno peleando contra quienes tienen que pelear, que es contra la inseguridad, contra los grupos violentos, no contra la institucionalidad. Nosotros de buena manera llevamos un año intentando decir queremos ayudar, queremos contribuir, esto es grave lo que está pasando, pero antes salen y nos responden con insultos”, añadió.



¿Qué le responde el Ministerio de Defensa cuando ustedes han hecho ese reclamo de seguridad?

Según el mandatario departamental, “no hemos tenido muchas respuestas”, y “lo que quisiéramos ver es un Ministerio de Defensa con mayor liderazgo, subiéndole la moral a las tropas, motivándolos, entregándoles todas las condiciones para hacerle frente a quienes hoy nos están dañando la tranquilidad, que es el ELN, las disidencias, la Nueva Marquetalia y tantos otros grupos. Estamos regresando a lo que vivimos hace 20 o 30 años, y no podemos permitir eso”.

Para Zuluaga, “la gente no quiere vivir con miedo, la gente no quiere vivir con el temor de que maten a sus hijos, de que los secuestren, de que los sigan extorsionando; y para colmo de males salen los funcionarios a hacer peleas en público, a insultar, a decir hipócritas, eso significa que estamos por mal camino y eso no debe ser así”.

Publicidad

En su región, ¿quiénes están sembrando el terror?

“Principalmente las disidencias de las FARC, ‘Iván Mordisco’, Calarcá y todos sus secuaces, los que quieren intimidar, los que quieren incidir en las elecciones, los que han quintuplicado las extorsiones, los que hoy están entregando minas antipersonas, los que han vuelto a secuestrar”, señaló.

Pese a esto, afirmó que “en el Meta tenemos tomada una decisión: no vamos a volver al pasado, no nos vamos a amedrentar, no nos van a arrodillar, no nos vamos a doblegar, vamos a seguir enfrentándolos, pero para enfrentar esos grupos tan poderosos necesitamos trabajar de la mano del Gobierno nacional, articulados con la conducción del presidente de la República, en solitario nos queda muy difícil hacerlo”.

“Afortunadamente la gente de mi departamento es gente muy berraca, aquí la gente no ha bajado la guardia, aquí los agricultores han seguido con sus tareas, los ganaderos, los comerciantes, las empresas que se dedican a las actividades de turismo, aquí la gente no ha bajado la guardia ni por los temas de seguridad ni con las inclemencias de la vía Bogotá-Villavicencio, aquí la gente sigue trabajando, incluso algunos a pérdida. Y ese es un mensaje para el país, porque nosotros a pesar de las adversidades vemos al país con optimismo, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, trabajando y entregando resultados, y yo lo único que tengo que hacer es copiar el buen ejemplo de mis paisanos que saben trabajar y lo han venido haciendo”, recalcó el gobernador del Meta.

Publicidad

Aseveró, además, que no es “oposición, nosotros no queremos que al presidente Petro le vaya mal, queremos que le vaya bien, si al presidente Petro le va bien, le va bien al país, pero lo único que pedimos es que trabajemos en equipo, que articulemos. Ahí en eso ganan los ciudadanos, cuando trabajemos en equipo”.

¿Tiene candidato a sucederlo? Porque ese sería el señalamiento principal de parte del ministro Luis Fernando Velasco.

“El ladrón juzga por su condición. Debe ser que el ministro tiene su corazoncito en alguna parte, porque lo que él ha hecho toda la vida es hacer política y debe ser que porque él tiene su corazoncito es que lo está diciendo, pero que si tiene algún señalamiento, lo tiene que llevar a las autoridades, no volverlo un show mediático. Él tiene que ir a denunciarlo ante las autoridades competentes, no montar cortinas de humo como las que está montando”, dijo sobre lo expresado por el jefe de la cartera del Interior.

Insistió en “que a la criminalidad y a la delincuencia no se le puede tratar de forma pausada, se le debe tratar de forma contundente. Esta es la respuesta que están esperando los colombianos”.