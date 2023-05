Gobernador del Meta aplaude la ofensiva contra las disidencias de las FARC: "Se estaban burlando"

En las últimas horas, el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, compartió por medio de Twitter un comunicado emitido por las disidencias de las FARC sobre las medidas que tomarán frente a las elecciones regionales tras la ruptura del cese al fuego bilateral con el Gobierno nacional. De acuerdo con el funcionario, más de 150 municipios del país se encuentran en riesgo.



Según la misiva, las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’, no van a permitir la entrada de candidatos políticos a las zonas donde tienen el control territorial, lo que podría representar una “amenaza a la democracia con contundencia”.

Acorde con el gobernador, esta estructura al margen de la ley cada día crece más en intimidación y en sembrar temor en los territorios, por medio del secuestro y la extorsión: “Aquí nunca se sintió el cese al fuego ni a las hostilidades”, asevera.

Por otro lado, señala que ninguna de las víctimas se atreven a denunciar las actividades delictivas de estos grupos criminales porque los tienen intimidados bajo el discurso de que “las consecuencias son peores”.

Zuluaga sostiene que no va a dar el brazo a torcer y se va a mantener firme con las denuncias de lo que acontece en su departamento: “A mí no me van a intimidar. Los que tengan miedo se tienen que ir para la casa porque aquí nos toca amarrarnos los pantalones para que la gente no se sienta sola”, asegura.

Publicidad

El funcionario apunta que en el Meta, principalmente en el sur, nunca se sintió el acuerdo de paz: “Mientras el Gobierno mantuvo la mano generosa de invitarlos a construir la paz, ellos secuestraban. Y mientras el gobierno volvía y les insistía en que se sentaran a que habláramos de paz, ellos aumentaban las extorsiones y todas sus acciones delincuenciales”.

Finalmente, aplaudió la decisión del Gobierno nacional frente a la reactivación de la ofensiva militar: “En buena hora el presidente de la república tomó la decisión de terminar con el cese al fuego que nunca fue bien correspondido por parte de las disidencias de las FARC y de otros grupos. Se estaban burlando en la cara“.

“Hay que empezar con una ofensiva de la fuerza pública, que no estemos más a la defensiva. El Estado no puede mostrar debilidad, el Estado no puede claudicar en su compromiso constitucional de garantizar la seguridad. Ellos nunca consideraron hacer la paz, ellos solamente buscan fortalecerse y crecer como lo han venido haciendo”, puntualizó Juan Guillermo Zuluaga.