Gobernador del Meta ordena militarizar peajes en vía al Llano y señala al criminal Iván Mordisco

En una semana dos peajes de la vía al Llano fueron blanco de ataques con explosivos. El primero ocurrió el lunes 11 de diciembre de 2023, cuando lanzaron artefactos en Boquerón ; el segundo tuvo lugar en Pipiral el lunes 18 de diciembre. Estas situaciones llevaron al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, a solicitar la militarización de estos pasos.



“Lo que pasa es que el frente 53 hace muchos años se tomó la vía con alias 'Romaña', que sembró el terror. Hacía pescas milagrosas, hacía explotar artefactos, extorsionaba y nosotros siempre hemos mantenido el temor de que ahora las disidencias quieran retornar a tomarse la vía, por eso el 11 de diciembre un atentado en Boquerón y ahora están haciendo uno en Pipiral y en la vía Acacías. Por eso le hemos pedido al señor ministro de la Defensa militarizar la vía, tomar control absoluto para prevenir”, indicó el mandatario.

Señaló que, por el momento, tras un consejo de seguridad, se tomó la decisión de que “todos los puestos de control y de peaje van a ser reforzados por el Ejército para coordinar un poco mejor las tareas que también se hacen con la Policía Nacional”.

Detalló que las brigadas estarán presentes “no solamente en el corredor Bogotá – Villavicencio, sino también el corredor que va hasta Puerto Gaitán y hasta el municipio de Granada”.

Gobernador del Meta denuncia amenazas contra su vida

Juan Guillermo Zuluaga señaló que “casi todas las semanas recibimos amenazas de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y de sus secuaces, ya nos han hecho varios atentados con artefacto explosivo, con tiros de fusil en nuestro vehículo. A ellos les incomoda que nosotros estemos denunciándolos, a ellos les incomoda que nosotros digamos que ellos se están burlando del Gobierno nacional y burlando de los colombianos”.

Publicidad

A pesar de esto, aseveró que seguirá insistiendo en que “ellos están incumpliendo los diálogos”.

En esta entrevista con Noticias Caracol, indicó Zuluaga que están tomando todas las precauciones porque “en este país las amenazas se vuelven una realidad”. En busca de protección, pedirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para su protección.

De otro lado, el gobernador del Meta lanzó pullas a los recientes anuncios hechos en medio de los diálogos con el ELN: “Me parece irónico que mientras ellos anuncian con bombos y platillos que nos van a hacer el favor de no secuestrar, ellos intensifican las extorsiones, continúan con la intimidación, no paran de sembrar minas antipersona, no paran de reclutar menores. O sea, me parece como un chiste. Yo quisiera realmente ver que tengan voluntad de paz y se sienten en la mesa, respeten al Gobierno y no se sigan burlando de la generosidad del Gobierno con ellos de regalarles el cese al fuego, de levantarles órdenes de captura y ellos siguen como Pedro por su casa”.