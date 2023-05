Gobernador del Meta sobre disidencias: “Estos bandidos maltratan al Gobierno y amenazan al país”

Sin cese al fuego bilateral amanecen los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, tras la decisión del Gobierno nacional de suspender ese proceso con las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, como consecuencia de la masacre de cuatro menores de edad indígenas.

Al respecto, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, respaldó la determinación del presidente Gustavo Petro.

“Lo que tiene que pasar es que la fuerza pública tiene que estar en capacidad y en condiciones de contener cualquier tipo de agresión de estos bandidos contra la población civil. Es muy maluco decirlo, pero lo habíamos advertido: el detonante fueron los cuatro niños asesinados, pero son muchos más hechos en el departamento del Meta, secuestros, extorsión, intimidación, todo lo que veníamos denunciando y se le agotó la paciencia al gobierno, pero ahora paradójico, les salimos a deber, maltratan al gobierno y amenazan al país”, indicó el mandatario.

“Aquí la fuerza pública tenemos que rodearla, acompañarlos, ahora mismo vamos a tener consejo de seguridad para diseñar todas las acciones para proteger a los municipios, sobre todo en el sur del departamento”, agregó Zuluaga.

El gobernador del Meta dijo que las disidencias de las FARC tienen una “actitud sínica, ahora maltratan al gobierno que generosamente les tendió la mano para que nos sentáramos a buscar la paz, eso no puede pasar”.

“Esa ha sido la actitud o la principal característica de esos grupos, la arrogancia, el desprecio hacia la gente, el desprecio hacia la vida, hacia el trabajo de las personas, y eso no puede pasar. Yo creo que aquí el Estado debe estar primero amparado en la Constitución y la ley para ejercer todo el uso legítimo que nos entregan las leyes, claro, con total respeto a los seres humanos, pero proteger a la sociedad civil, esto no podría pasar y yo creo que en nuestro departamento y en el país la fuerza pública está preparada para eso”, puntualizó el mandatario.

Zuluaga se refirió también a las advertencias que venía haciendo desde su región sobre el incumplimiento de las disidencias al cese al fuego.

“Siempre lo dijimos como reflexión y de manera propositiva: aquí no se están cumpliendo, aquí se están burlando no solamente del gobierno sino de la gente. Siempre de manera respetuosa, pero contundente lo dijimos, cada cosa que estaba pasando y lo que pasaba en el Meta ya veía uno que estaba pasando en otros lugares de Colombia y, lastimosamente, llegamos a este punto, se le agota la paciencia al gobierno, creo que el presidente interpreta bien a los ciudadanos de decir no vamos más con este cese al fuego que no se ha cumplido y ahora tendremos que buscar otros mecanismos, dejar la puerta abierta para alcanzar la paz cuando de verdad tengan voluntad, pero por ahora el uso legítimo de la fuerza representando en el Ejército, en la Policía y en las instituciones en general”, anotó el gobernador del Meta.