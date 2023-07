Gobernador (e) de Arauca dijo que lo retuvieron sujetos que "se identificaron como miembros del ELN"

Willinton Rodríguez, el gobernador encargado de Arauca, habló sobre el episodio de retención que vivió en una vía de ese departamento durante la tarde de este lunes, 17 de julio de 2023. En un video, el funcionario agradeció a Dios que su familia, su esquema de seguridad y él están sanos y salvos.

Willinton Rodríguez aseguró que los sujetos armados que estaban en la vía manifestaron ser del ELN.

“Cuando me desplazaba con mi familia y mi esquema de protección del municipio de Tame a Arauca, adelante del puente Policarpa Salavarrieta, fuimos interceptados por hombres armados que se identificaron como miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Ellos nos pidieron la identificación y una vez identificados, despojaron de las armas de dotación de cada uno de los miembros de mi esquema de protección”, dijo.

Publicidad

El funcionario aseguró que minutos más tarde les permitieron seguir hacia el destino al que se dirigían.

“Luego de verificar, nos permitieron nuevamente continuar nuestro camino a Arauca. A Dios gracias, mi esposa, mi hija y los miembros del esquema de protección estamos muy bien. Agradecemos las voces de solidaridad y lamentamos que esto se registre en las vías de Arauca”, afirmó.

Publicidad

El gobernador encargado de Arauca pidió a las organizaciones criminales que dejen de lado las acciones contra los ciudadanos.

“Invitamos a los grupos al margen de la ley a que mantengan a la población civil fuera de la confrontación”, concluyó.

Publicidad

SECUESTRO EN EL CAUCA

El pasado 14 de julio de 2023, la municipalidad de Rosas , Cauca, confirmó el secuestro de Wilmer Andrés Campo Hoyos, hijo del alcalde José Roberto Campo Osorio. Al parecer, el hombre fue raptado en una zona rural mientras iba para una finca.

Publicidad

Daniela María Chará, secretaria de Gobierno de Rosas, Cauca, habló de este hecho: "Ha causado una profunda conmoción y preocupación en toda nuestra comunidad".

Por su parte, José Roberto Campo Osorio, alcalde de Rosas, Cauca, se pronunció tras el secuestro de su hijo mayor: “Es un muchacho que tiene una hoja de vida transparente, destacado por su trabajo, no en un escritorio, siempre en el campo trabajando y luchando para salir adelante. Hago un llamado también muy respetuoso a los grupos que tienen a mi hijo, que me le respeten la vida, que me lo hagan regresar lo más pronto posible al seno de mi hogar”.