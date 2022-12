Gobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios, denuncia publicación de videos íntimos suyos

La gobernadora de Arauca , Indira Luz Barrios Guarnizo, denunció a través de la cuenta en Facebook de la Gobernación que ha sido víctima de la publicación de videos íntimos suyos.

“Hoy no habla la gobernadora, hoy hablo desde la voz más profunda de mi corazón como mujer porque he sido víctima de un hackeo de mi celular donde han extraído manos inescrupulosas unos videos de mi esfera íntima”, explicó.

Quienes tienen en su poder los videos empezaron a chantajearla con difundirlos.

“No conforme con ello han venido extorsionándome. No he accedido a esas pretensiones y por eso hoy divulgan mi intimidad”, afirmó.

La gobernadora de Aracua se mostró acongojada por esta situación de la que ha sido víctima, como muchas mujeres. Además, aseguró que se trata de un momento muy difícil para ella en cuanto a lo personal, pues su familia e hijos han resultado seriamente afectados con la situación.

Agregó que ya las autoridades están investigando el hecho, pero envió un mensaje contundente sobre estas prácticas. “No nos pueden acabar de esa manera a nosotras las mujeres y por el hecho de incursionar en la política que seamos más atacadas”, manifestó.