Gobierno advierte que no habrá cese del fuego en Navidad

"No habrá reducción de operaciones militares, ni treguas, ni cese al fuego sin acuerdo para fin del conflicto", advirtió el mandatario desde Portugal al dar su discurso tras recibir el Premio Manuel Broseta.

"Creemos que las condiciones están dadas", dijo, "pero no es una paz a cualquier precio".

"Es una paz con unas condiciones. Eso lo hemos hecho explícito. Sabemos perfectamente dónde están las líneas rojas. Sabemos qué estamos dispuestos a conversar y qué no está en la agenda. Nosotros no estamos negociando el Estado. No estamos negociando el modelo de desarrollo. No estamos negociando las políticas públicas. Lo que queremos es llegar a unos acuerdos para poner fin al conflicto", recalcó.

Asimismo, les dijo a las FARC que si "quieren hacer política, les damos todo el espacio, pero sin armas, sin violencia. Conversemos a ver cómo hacemos esa transición, para que ustedes puedan dejar sus armas, incorporarse a la vida civil y hacer política".

"Cuando estén haciendo política con las garantías que da la democracia, ahí ya podremos discutir y el pueblo será el que decida si nacionalizan las empresas petroleras o si se prohíbe la inversión extranjera. Pero no vamos a renunciar a nada de eso en el proceso de búsqueda de fin del conflicto", agregó.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por su parte, rechazó la propuesta de la organización Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP) sobre una tregua navideña con la guerrilla de las FARC y afirmó que "no tiene coherencia".

"La fuerza pública tiene obligaciones de carácter constitucional e instrucciones presidenciales claras: debe perseguir sin descanso en todo el territorio nacional a cualquier criminal u organización criminal", afirmó el ministro Pinzón en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Bogotá.

Agregó que estas obligaciones e instrucciones las mantendrán "con todo el entusiasmo, decisión y profesionalismo".

El ministro respondió así a la propuesta de la organización civil liderada por la exsenadora Piedad Córdoba, que pidió por carta al Gobierno y a la insurgencia que decretaran un alto el fuego con ocasión de Navidad y Año Nuevo, ante la negativa del Gobierno de negociar una tregua durante las negociaciones de paz.

A este respecto, Pinzón afirmó que el Gobierno se ha propuesto "no darle mayor importancia a una cantidad de informaciones que muchas veces no tienen coherencia".

Sobre la misma misiva, el segundo al mando y líder del equipo negociador de las FARC en La Habana, ‘Iván Márquez', aseguró que el Secretariado de esta guerrilla está en disposición de estudiar la propuesta, según informó Carlos Lozano, miembro de CCP que se reunió con el jefe insurgente el fin de semana en Cuba.