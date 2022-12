Gobierno aplaza inicio de diálogo con ELN a espera de noticias de Odín Sánchez

Negociadores del Gobierno no viajarán este jueves a Quito para la instalación de la mesa de negociación con el ELN pese a que habían anunciado un plazo hasta las 2:30 p.m. para esperar liberación de Odín Sánchez.

Juan Fernando Cristo, ministro del interior, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos decidió no abrir la fase pública de negociaciones ante la falta de información sobre el excongresista.

"La decisión que ha tomado el señor presidente de la República es que mientras no tengamos la certeza de que Odín Sánchez se encuentra sano y salvo, que está con su familia y que se ha devuelto al seno de la sociedad chocoana, no se instalará la mesa de negociaciones en Ecuador", explicó.

Pese a que este no es un punto específico de la agenda de negociación, nuevamente el secuestro se convierte en el obstáculo que no ha permitido que los diálogos inicien. Y es que el caso del político chocoano se convirtió en una exigencia del Gobierno para darle vía libre a la mesa de diálogos.