Gobierno aseguró que ya tiene listos los protocolos para la liberación de secuestrados por el ELN

Sin embargo, el grupo guerrillero lo contradijo y señaló que no ha existido concertación entre las partes para dejar en libertad a los plagiados.

El Gobierno colombiano aseguró que ya están listos los protocolo para la liberación de los nueve secuestrados que tiene el ELN. Entre los datos entregados está la delimitación de una zona de seguridad para la entrega de los uniformados y civiles retenidos en Chocó y Arauca.

No obstante, el grupo guerrillero dio una versión contraria a la del gobierno y aseguró que no se han concertado los planes de ruta para la entrega de los secuestrados. “Desde hace más de 20 día hemos hecho pública nuestra intención de liberar a los privados de la libertad en el Atrato; solo hace falta el protocolo que cree las condiciones para poder hacerlo”, declaró el ELN a través de un comunicado.

En el mismo texto aseguraron que “el gobierno le dice una cosa a la prensa y confunde dando a entender que todo está prácticamente listo, pero en la práctica no permite que acuerdo de protocolos avance”.